Mit einer Niederlage und einem Sieg startet der ESV Kaufbeuren in die Testspielphase, während die Fans vor allem zur Joker-Geschäftsstelle drängen.

13.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Lange Schlangen in oder vor der Erdgas-Schwaben-Arena in Kaufbeuren – das hat es in der Tat schon länger nicht mehr gegeben. Gesichtet wurden sie aber nicht beim ersten Heimspiel der Vorbereitungsphase. Bei diesem war der Andrang mit 730 Zuschauern weder auf den Rängen noch vor den Kiosken allzu groß.