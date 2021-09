So sehen Sie die Formel 1 in den Niederlanden heute live im TV und als Stream

Die Formel 1 2021 ist an diesem Wochenende in Holland zu Gast. Das Rennen heute ist live im TV und als Stream zu sehen. Termine und Sender.

04.09.2021 | Stand: 10:55 Uhr

Formel 1 2021 heute in den Niederlanden: Beim Grand Prix in Zandvoort will der WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton seinem Verfolger Max Verstappen davonfahren. Dem droht ausgerechnet im Heimrennen eine Startplatzstrafe.

Der Red-Bull-Pilot wurde am Samstag zu den Rennkommissaren beim Großen Preis der Niederlande zitiert, weil ihm ein verbotenes Überholmanöver im Freitagstraining vorgeworfen wird. Wie schlagen sich Mick Schumacher und Sebastian Vettel an in Zandvoort?

Großer Preis der Niederlande 4. und 5. September: So ist heute das F1-Qualifying und morgen das Rennen im TV und als Stream zu sehen

Samstag, 04. September 2021

3. Freies Training: 12:00 Uhr (Sky Sport)

Qualifying: Heute 15:00 Uhr (Sky Sport)

Sonntag, 05. September 2021

Rennen: Großer Preis der Niederlande: Heute 15 Uhr (Sky Sport)

Kann ich die Formel 1 2021 live im Free-TV oder als kostenlosen Stream sehen?

Seit der Saison 2021 ist die Formel 1 nicht mehr im Free-TV bei RTL zu sehen. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Das betrifft alle 23 Rennwochenenden vom freien Training bis zu den Rennen am Sonntag.

Lediglich vier Formel 1-Rennen werden im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Das heißt, dass die Formel 1 in den Niederlanden nicht im Free-TV zu sehen sein wird.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf. Der Große Preis von Österreich wird von beiden Sendern übertragen. Das Rennen in Zandvoort überträgt Servus TV.

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen Sonntag in den Niederlanden?

Lokalheld Max Verstappen (Red Bull) will im Qualifying auf die Pole-Position fahren. Die ersten Runden waren vielversprechend - doch ausgerechnet ihm droht eine Startplatzstrafe. Schwierig wird es auch für WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Nach einem Technik-Defekt an seinem Mercedes fehlen dem Briten Probekilometer auf der welligen Strecke, die seit 36 Jahren nicht mehr von der Formel 1 befahren wurde. "Das ist nicht das Ende der Welt, aber wir sind natürlich im Hintertreffen und müssen versuchen, das am Samstag im Training etwas aufzuholen", sagte der Titelverteidiger.

In der Gesamtwertung liegt der 36-Jährige nur drei Punkte vor Verstappen, der auf der Euphoriewelle seiner "Oranje-Armee" zurück an die Spitze will.

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

Fiese Panne für Sebastian Vettel: Mit einem Motorschaden im ersten Training hat der Deutsche einen denkbar schlechten Start in das Formel-1-Wochenende in Zandvoort erwischt. Nach einer Viertelstunde rollte der 34-Jährige am Freitag mit seinem Aston Martin hinter der Tarzan-Kurve der niederländischen Rennstrecke aus. Offen war zunächst, ob der viermalige Weltmeister wegen des wohl notwendigen Motorwechsels mit einer Startplatzstrafe für das Rennen rechnen muss.

Mick Schumacher kehrte als 17. zurück an die Haas-Garage und lies dabei gleich beide Williams-Fahrer hinter sich.

Wie ist der Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021?

28.03.2021: Bahrain / Sakhir

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

02.05.2021: Portugal / Portimao

09.05.2021: Spanien / Barcelona

23.05.2021: Monaco / Monte Carlo

06.06.2021: Aserbaidschan / Baku

13.06.2021: Kanada / Montreal

27.06.2021: Frankreich / Le Castellet

04.07.2021: Österreich / Spielberg

18.07.2021: Großbritannien / Silverstone

01.08.2021: Ungarn / Budapest

29.08.2021: Belgien / Spa-Franchorchamps

05.09.2021: Niederlande / Zandvoort

12.09.2021: Italien / Monza

26.09.2021: Russland / Sotschi

03.10.2021: Singapur / Singapur

10.10.2021: Japan / Suzuka

24.10.2021: USA / Austin

31.10.2021: Mexiko / Mexiko City

07.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Australien / Melbourne

28.11.2021: Saudi-Arabien / Jeddah

05.12.2021: VAE / Abu Dhabi