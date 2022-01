Spekulationen um Hamilton - Neuer Formel-1-Mercedes am 18. Februar

Mercedes hat seinen neuen Formel-1-Wagen angekündigt, der am 18. Februar in einer digitalen Veranstaltung vorgestellt werden soll.

18.01.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Inmitten der Spekulationen um die Zukunft von Lewis Hamilton hat Mercedes die Vorstellung seines neuen Formel-1-Wagens angekündigt. Das Auto mit der Bezeichnung W13 wird am 18. Februar im Rahmen einer "speziellen digitalen" Veranstaltung in Silverstone präsentiert. Wie Mercedes am Dienstag weiter mitteilte, absolviert der Rennstall später am Präsentationstag die ersten Systemchecks auf der Grand-Prix-Strecke in Silverstone.

Der siebenmalige Weltmeister Hamilton (37) hat bei Mercedes noch einen Vertrag bis Ende 2023. Seit dem umstrittenen Formel-1-Finale von Abu Dhabi Ende vergangenen Jahres gibt es aber immer wieder Gerüchte, der Engländer könnte als Konsequenz seine Karriere doch vorzeitig beenden.

Hamilton verlor Weltmeister-Titel an Max Verstappen

Hamilton hatte nach einer kontroversen Safety-Car-Phase beim Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit den WM-Titel an Max Verstappen im Red Bull verloren. Die umstrittenen Entscheidungen der Rennleitung werden derzeit aufgearbeitet. Zweiter Mercedes-Fahrer neben Hamilton ist George Russell, der von Williams gekommen war.