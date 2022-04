Abt-Rennstall aus Kempten startet in die DTM-Saison 2022 erstmals mit drei Champions

Am Samstag startet die DTM in Portugal in die neue Saison. Der Abt-Rennstall aus Kempten startet als Privatteam erstmals mit drei Champions.

28.04.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Am Wochenende startet das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) in Portimão in Portugal in die neue Saison. Zu den Favoriten zählt das Kemptener Team Abt Sportsline mit einem hochkarätigen Trio: Ex-DTM-Champion René Rast und die beiden Ex-GT-Masters-Sieger Kelvin van der Linde und Ricardo Feller. Für Teambesitzer Hans-Jürgen Abt ist es die 23. Saison in Folge: „Es ist immer unser Ziel, um die Meisterschaft zu fahren. Das haben wir bis jetzt in fast jeder Saison geschafft. Wir haben auch dieses Mal wieder alles dafür getan, um die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen.“

