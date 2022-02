Neuer Trainer und Vorstand für die Allgäu Comets

Die Allgäu Comets haben eine Trainerstelle in der Defensive neu besetzt. Auch im Vorstand des Football-Bundesligisten gibt es Veränderungen.

06.02.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Bei den Allgäu Comets gibt es nach der Entscheidung für Elias Gniffke als neuer Cheftrainer und der Bekanntgabe des Wide-Receiver-Trainers Anthony Dablé-Wolf eine weitere Umbesetzung auf den Trainerposten.

Künftig ist Martin Spöttle als Coach für die Defensive Line des GFL-Klubs zuständig und kümmert sich damit um einen wesentlichen Bestandteil der Comets-Verteidigung. Spöttle folgt auf Mark Markert, der künftig in den Vorstand der Comets aufrückt und dort die Bereiche Sponsoring/Networking voranbringen soll.

Markert spielte 14 Jahre für Comets

Zuvor war Markert von 1986 bis zu seinem verletzungsbedingten Karriereende 1998 selber als Spieler für die Comets aktiv, anschließend als Jugendtrainer und Assistenztrainer beim Football-Erstligisten.

Martin Spöttle lief mehrere Jahre selbst als Defensive Liner für die erste Mannschaft der Allgäu Comets auf. Bild: Erwin Hafner (Archivbild)

Spöttle war Scout und Assistenztrainer

Sein Nachfolger Martin Spöttle begann seine Footballkarriere als Defensive Liner zunächst in der zweiten Mannschaft der Comets, wurde 2015 Meister in der Landesliga Süd und wechselte ins GFL-Team. Vergangene Saison übernahm der 25-Jährige, der als IT-Fachmann bei einer Spedition arbeitet, zusätzlich zu seiner Funktion als Assistenztrainer in der Defensive das Scouting am Spieltag – das Beobachten und Analysieren der Spielzüge aus erhöhter Position und die Weitergabe per Funk an das Trainerteam am Feld.

Wie schon Markert wird auch Spöttle laut der Comets-Mitteilung einen engen Kontakt zum Vizepräsidenten, GFL-Abteilungsleiter und ehemaligen D-Liner Francis Bah pflegen.

