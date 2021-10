Allgäu Comets ziehen Bilanz

Allgäu Comets-Präsident Adi Hölzli verweist bei der Trainersuche auf laufende Gespräche. Wie die Corona-Pandemie den Verein trifft.

30.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die spannendste Frage bei der Hauptversammlung der Allgäu Comets ließ der alte und neue Präsident Adi Hölzli unbeantwortet: Wer wird neuer Headcoach bei den American Footballern? „Wir sind in Gesprächen“, sagt er zum Thema, das im Vorfeld der Versammlung die Runde machte. „Da gab es kommunikative Probleme und Missverständnisse,“ räumte er ein. Klar sei aber, dass der bisherige Headcoach Hesham Khalifa definitiv nicht mehr in die Planung für die kommende Saison in der German Football League (GFL ) eingebunden sei.