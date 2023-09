Unmittelbar vor dem Heimspiel gegen die Lions Braunschweig bricht den Allgäuer Bundesliga-Footballern der wichtigste Spieler weg – Quarterback Javarian Smith.

22.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

So hatte sich Comets-Cheftrainer Elias Gniffke seinen 34. Geburtstag sicher nicht vorgestellt. Statt einen Tag vor dem wichtigsten Spiel des Jahres, dem Play-off-Viertelfinale gegen die New Yorker Lions Braunschweig (Samstag, 15 Uhr im Kemptener Illerstadion) nochmal durchzuatmen, machten sich beim Coach des Football-Bundesligisten am Freitag einige Sorgenfalten auf der Stirn breit.

