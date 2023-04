Diese schweren Jungs verstärken die Allgäu Comets

Fritz Rupp und Manuel Böhler kommen von den Ravensburg Razorbacks zum American Football-Team nach Kempten. Welche Aufgaben die Neuzugänge übernehmen.

13.04.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Neben dem neuen Quarterback Javarian „Jay“ Smith haben die Allgäu Comets zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison in der German Football-League (GFL) bekannt gegeben.

Von den Ravensburg Razorbacks kommt Fritz Rupp nach Kempten. Der 29-jährige wurde bei den Oberschwaben hauptsächlich in der Verteidigung als Defensive End eingesetzt, spielte aber auch schon als Offensive Tackle. Mit den Razorbacks wurde Fritz 2018 und 2019 Meister der GFL2 Süd und sammelte in seiner ersten GFL-Saison 2022 in fünf Spielen sechs Tackles, fünf Solo-Tackles, einen Sack und zwei Fumbles. Der 1,96 Meter große und 115 Kilo schwere Neuzugang sagt: „Ich bin glücklich, jetzt ein Teil der Allgäu Comets zu sein.“

Allgäu Comets holen Verstärkungen aus Ravensburg

Als Verstärkung für die Offensive Line haben die Comets mit Manuel Böhler einen weiteren Zugang aus Ravensburg geholt. Böhler soll im Wesentlichen dabei helfen, den neu aus Prag gekommenen Quarterback zu beschützen. Der groß gewachsene Hüne – 2,04 Meter, 150 Kilo – spielt seit 2016 Football und feierte mit Rupp in Ravensburg zwei GFL2-Titel. In den vergangenen beiden Jahren ließ es Böhler wegen seines Studiums etwas ruhiger angehen. Nun soll er aber seine Fähigkeiten aber wieder in der Comets-Offensive-Line unter Coach Norman Rautenberg einbringen. Am Football reizt Böhler die Gemeinschaft und der Zusammenhalt: „Ich habe mit den Comets eine hammer Football-Familie gefunden.“

O-Line-Spieler Manuel Böhler soll den neuen Quarterback Jay Smith beschützen. Bild: Florian Wolf

Die Kemptener starten mit einem Heimspiel gegen die Saarland Hurricanes am 21. Mai (15 Uhr) in die GFL-Saison 2023. Zuvor bestreiten die Kemptener am 7. Mai (15 Uhr) zuhause ein Vorbereitungsspiel gegen Zweitligist Fursty Razorbacks aus Fürstenfeldbruck. Die Bundesliga-Mannschaften bestreiten im Vergleich zur vergangenen Saison zwei Spiele mehr, da die GFL die „Interconference-Spiele“ wieder eingeführt hat. Dabei finden schon in der regulären Saison Partien zwischen Teams aus der Süd- und der Nord-Staffel statt. Die Allgäu Comets bestreiten ein Auswärtsspiel bei den Köln Crocodiles und erwarten die Berlin Adler im Illerstadion (siehe Infokasten).

Auf diese Teams treffen die Comets in der GFL-Saison 2023

Aus der Südstaffel ist Frankfurt Universe abgestiegen. Neu kommen die Ingolstadt Dukes dazu. Die weiteren Gegner der Allgäu Comets in der Südstaffel sind die Straubing Spiders, Saarland Hurricanes und Schwäbisch Hall Unicorns, Marburg Mercenaries, Munich Cowboys und Razorbacks Ravensburg. Das Finale um den German Bowl steigt am 14. Oktober in Frankfurt. (mit sag)