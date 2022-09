Vor dem Playoff-Viertelfinale gegen Braunschweig spricht Comets-Verteidiger Johannes Wagner über die Qualitäten seines Teams – und einen alten Bekannten.

08.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Am Freitag machen sich die Allgäu Comets per Bus auf den Weg nach Braunschweig. Um eine optimale Vorbereitung zu gewährleisten, reisen die Comets einen Tag früher an. Das Viertelfinal-Duell in den Play-offs gegen die New Yorker Lions Braunschweig steigt am Samstagabend (20 Uhr). Die Lions sind für die Comets keine Unbekannten – auch wenn das letzte Aufeinandertreffen schon ein paar Jahre her ist. Was für die Comets spricht und was die Allgäuer in Braunschweig erwartet.

