Neuer Schub für die Rückrunde: Allgäu Rugby legt wieder los

08.04.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Nach einer langen Winterpause geht es für die Spieler von Allgäu Rugby, einer Abteilung des TV Kempten, zurück auf den Platz. Mit dem Duell gegen die zweite Mannschaft des RFC München steht am Samstag das erste Regionalliga-Spiel seit fünf Monaten an. Allerdings wurde die Spielstätte des Tabellenzweiten aus der Landeshauptstadt kurzfristig gesperrt, somit ist unklar, ob sich der Rückrunden-Auftakt ein weiteres Mal verzögert.

Eigentlich sollten die Kemptener Akteure schon vergangenen Samstag auf den Platz zurückkehren, das Spiel gegen die zweite Mannschaft der Studentenstadt Freimann wurde verlegt, weil die Gäste zu wenig Spieler hatten. Auch das Spiel gegen den RFC München II, geplant für Samstag (12 Uhr), steht auf der Kippe. „Wir haben die Mitteilung bekommen, dass in München einige Plätze gesperrt wurden. Daraufhin haben wir den RFC zu uns ins Stadion eingeladen und warten nun auf eine Rückmeldung“, sagt Peter Veicht, Abteilungsleiter und Spieler von Allgäu Rugby.

Die ohnehin schon monatelange Winterpause könnte also in die Verlängerung gehen: „Wir sind gut durch den Winter gekommen. Da die Plätze meistens schneefrei waren, fanden unsere Trainingseinheiten problemlos statt“, so Veicht. Das Training beginnt mit Aufwärmen und Fitnessübungen, danach werden Technik und Standardsituationen einstudiert. „Bei uns sind häufig neue Spieler dabei. Es ist wichtig, sie schnell abzuholen und mit unseren Taktiken vertraut zu machen“, sagt der 53-Jährige.

Peter Veicht ist Abteilungsleiter und Spieler bei Allgäu Rugby. Bild: Ralf Lienert

Die Rugbyabteilung des TVK ist stets auf der Suche nach neuem Personal, über die Winterpause kamen fünf Spieler hinzu, auch zwei Rückkehrer sind wieder dabei. „Unser Kader hat mit 35 Spielern eine ordentliche Größe. Bis auf einen Spieler mit einer lädierten Schulter haben wir keine verletzungsbedingten Ausfälle“, sagt Veicht.

Nach dem Aufstieg in der letzten Spielzeit war das Saisonziel klar vorgegeben: Klassenerhalt. Da sich die SG Bayreuth nach fünf Spieltagen zurückzog, wird es dieses Jahr voraussichtlich keinen Absteiger geben. „Wir sind absolut zufrieden mit der bisherigen Saison. Unser langfristiges Ziel ist der Verbleib in der Regionalliga.“

Als weiteres Ziel gibt Veicht die Anmeldung einer Frauenmannschaft ab der Saison 2023/24 aus: „Das Interesse am Sport wächst stetig, immer mehr Frauen finden den Weg zum Rugby.“ Über die letzten Jahre seien oft Spielerinnen im Training dabei gewesen, mit einer eigenen Mannschaft sollen sie künftig eine sportliche Heimat bei Allgäu Rugby finden.

