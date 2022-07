Bis zu 2000 Teilnehmer bei 40. Allgäu Rundfahrt am Sonntag

Die traditionsreiche Allgäu Rundfahrt des RSC Kempten führt auf neun Strecken quer durch die Region. Was für Hobbyradler am Sonntag alles geboten ist.

21.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

1500 bis 2000 Teilnehmer erwartet der RSC Auto Brosch Kempten am Sonntag zur 40. Auflage der Sparkassen Allgäu Rundfahrt. „Wir wollen die Menschen bewegen, egal auf welchem Rad“, sagt Organisator André Bilz. Bei der Tour quer durch die Region sind deshalb alle Fahrräder erlaubt, auch E-Bikes und Pedelecs. Die Teilnehmer können aus neun Distanzen sowie verschiedenen Fahrbahnbeschaffenheiten wie Asphalt, Schotter und leichten Trails wählen.

Über 600 Anmeldungen sind bereits eingegangen. Kurzentschlossene Einzelstarter können sich noch bis Sonntagmorgen nachmelden. Das Wetter soll mitspielen, anders als bei einigen vorherigen Ausgaben. „Wir hatten oft Pech, mehrmals hat es richtig geschüttet und trotzdem sind bis zu 800 Radler gestartet“, sagt Bilz.

Start und Ziel ist in Durach

Start und Ziel ist bei Auto Brosch in Durach. Die verschiedenen Strecken stehen auf der Webseite des RSC zum Download bereit. Zudem seien alle Routen ausgeschildert, sagt Bilz. Um den enormen Aufwand zu stemmen, sind rund 100 Helfer des RSC im Einsatz. Fünf Verpflegungsstationen gibt es unterwegs und vor Beginn erhält jeder Teilnehmer ein Starterpaket mit Verpflegung. Los geht’s um 7 Uhr auf die längste Runde. Bis 11 Uhr erfolgen die weiteren Starts, gestaffelt nach der Streckenlänge. Zielschluss ist um 16 Uhr.

Im Ziel wartet auf die Radlerinnen und Radler ein umfangreiches Rahmenprogramm. Bild: Erwin Hafner (Archivbild)

RSC Kempten will Nachwuchs an den Radsport heranführen

Die Startgebühr beträgt 15 Euro. „Der Gewinn fließt zu 100 Prozent in den Sportbetrieb“, sagt Bilz. Besonders am Herzen liegt dem RSC dabei die Nachwuchsförderung. „Wir haben extremen Zulauf bei den Kindern“, sagt Bilz. Am Sonntag wird es deshalb wieder eine Kids-Tour geben, mit der der Nachwuchs langsam an den Radsport herangeführt werden sollen. „Wir brauchen eine funktionierende Nachwuchsabteilung, denn irgendwann müssen unsere Top-Fahrer abgelöst werden“, sagt Bilz.

Elite-Amateure des RSC Kempten Favoriten auf den deutschen Meistertitel

Damit spielt er unter anderem auf die Elite-Amateure des RSC an, die am Samstag mit acht Fahrern bei der deutschen Kriterium-Meisterschaft im Schwarzwald an den Start gehen. Mit dabei ist Titelverteidiger Jonas Schmeiser, der nach krankheitsbedingt kurze Vorbereitung aber noch nicht in Topform ist. Trotzdem gilt der RSC als Favorit. Dario Rapps und Andreas Mayr seien laut Schmeiser die heißesten Kandidaten auf den Titel.

Mehr Informationen zur Allgäu Rundfahrt unter www.rsc-kempten.de

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.