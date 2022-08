Söder wirbt am Alpsee für den Allgäu Triathlon 2022

Bayerns Ministerpräsident zeigt sich im Urlaub begeistert vom anstehenden Allgäu Triathlon. Für ihn selbst sei die Kombination aus drei Sportarten aber nichts.

17.08.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht momentan Urlaub in Oberstaufen im Oberallgäu. Nach seinem Besuch auf der Allgäuer Festwoche in Kempten am Wochenende, radelte er am Dienstag am Alpsee in Immenstadt entlang, wo am Sonntag zum 40. Mal der Allgäu Triathlon über die Bühne geht.

Kurzerhand stoppte Söder am Seeufer in Bühl, wo die Aufbauarbeiten für den "Kult" bereits in vollem Gange sind und wendete sich mit einer Videobotschaft an die 2800 Triathletinnen und Triathleten, die am Sonntag bei dem Traditionswettbewerb teilnehmen. "Zufällig fahre ich hier mit dem Rad weil ich im Urlaub bin und habe gesehen, dass der Allgäu Triathlon ist. Wunderschöne Landschaft, großartige Strecken. Ich wünsche allen viel Erfolg. Sport ist etwas wunderbares", sagte Söder in einer Story des Veranstalters auf Instagram.

2800 Teilnehmer nehmen auf drei verschiedenen Distanzen am Allgäu Triathlon 2022 teil. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild)

Söder schließt Teilnahme am Allgäu Triathlon aus: "Laufen ist gar nichts für mich"

Für ihn selbst komme eine Teilnahme aber nicht infrage, sagte der Ministerpräsident. "Bei mir ist es so: Ich schwimme gerne, ich fahre gerne Rad, aber nicht alles zusammen. Und Laufen ist gar nichts für mich. Deswegen großen Respekt vor allen Triathleten und viel Erfolg", sagte Söder.

Verkehrseinschränkungen entlang der Strecke am Sonntag

Der Allgäu Triathlon findet am Sonntag, 21. August, zum 40. Mal statt. Auf den drei Distanzen Classic, Olymp und Sprint sind neben zahlreichen Profis auch viele ambitionierte Hobby-Triathleten und Einsteiger dabei. Aufgrund des Großevents am Alpsee kommt es am Sonntag zu Verkehrseinschränkungen entlang der Strecke.

