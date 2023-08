Triathlon-Urgestein German Altenried ist im Alter von 85 Jahren gestorben

Der Immenstädter German Altenried machte den Triathlon-Sport in Deutschland groß. Nun ist der Begründer des Allgäu Triathlons im Alter von 85 Jahren gestorben.

13.08.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Als Initiator des Allgäu-Triathlons hat German Altenried den Triathlonsport in Deutschland vor 40 Jahren groß gemacht. Am vergangenen Montag ist der Immenstädter im Alter von 85 Jahren gestorben.

1983 brachte er den Triathlon nach Immenstadt, damals eine der ersten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland. Die Premiere am 25. Juni 1983 gilt als erster offizieller Triathlon in Deutschland. Mit Leidenschaft und Herzblut entwickelte er das Event stetig weiter und machte es in der Triathlonszene weltweit bekannt. Nach 30 Jahren als „Chef“ der Großveranstaltung am Alpsee gab Altenried 2013 die Führung ab. „Ohne German würde es keinen Allgäu Triathlon geben,“ sagte Hannes Blaschke dem Triathlonportal tri2b.

Allgäu Triathlon 2023 findet am 20. August statt

Blaschke übernahm 2013 zusammen mit Christoph Fürleger und seinem Team die Organisation beim Allgäu Triathlon. Am Sonntag, 20. August, findet in Bühl am Alpsee die 40. Auflage des Allgäu Triathlons statt.

German Altenried war ingesamt fast 20 Jahre Stadtrat in Immenstadt

Altenried war in seinem Heimatort auch als engagierter Kommunalpolitiker bekannt. Von 1966 bis 1978 sowie von 1996 bis 2022 war er Stadtrat in Immenstadt. 2003 wurde ihm für seinen vielseitigen Einsatz der Goldene Ehrenring der Stadt verliehen. Ein ausführlicher Nachruf folgt.

Auch Wintersport-Größe Werner Weber aus Tiefenbach gestorben

Mit Werner Weber aus Tiefenbach hat die Oberallgäuer Sportwelt eine weitere Größe verloren. Weber kümmerte sich im Allgäuer und Bayerischen Skiverband jahrelang um den Ski-Freestyle-Sport, organisierte zahlreiche Europacup- und Weltcup-Rennen im Allgäu und kämpfte bis zuletzt ums Überleben der Randsportart. Weber stand lange auch dem SC Tiefenbach vor. Er starb im Alter von 76 Jahren.

Werner Weber aus Tiefenbach ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Bild: Crispien Achim (Archivbild)

