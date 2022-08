Einer der bekanntesten Triathleten Deutschlands adelt den Allgäu Triathlon

Niclas Bock ist ein Star in der Triathlonszene - nicht nur wegen seinen Erfolgen. Der Wahl-Allgäuer über seine Karriere und den anstehenden Triathlon am Alpsee.

Es ist wie in einer guten Beziehung: Sämtliche Höhen und Tiefen hat Niclas Bock beim Allgäu Triathlon erlebt, der am kommenden Sonntag zum 40. Mal in Bühl am Alpsee über die Bühne geht. Unvergessen ist sein Triumph über die Königsdistanz, den Classic, im Jahr 2018, als er mit über fünf Minuten Vorsprung ins Ziel am Seeufer lief.

Nur ein Jahr später war es ein enttäuschender Rang 174 und über 73 Minuten Rückstand. „Für mich persönlich steht der Allgäu Triathlon auf einer Stufe mit dem Ironman Hawaii und der Challenge Roth“, sagt der Wahl-Allgäuer Bock.

Allgäu Triathlon: 2800 Teilnehmer am Sonntag

Die Stimmung sei phänomenal und die Strecke schwieriger als bei den meisten anderen Wettbewerben. „Das ist es, was Triathlon ausmacht“, sagt der 32-Jährige. 2800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind heuer für das Oberallgäuer Traditionsevent gemeldet.

Rippenbruch auf dem Krankenhausspielplatz bremst Niclas Bock aus

Unter anderem geht der gebürtige Düsseldorfer, der mit seiner Familie seit Herbst 2021 in Börwang bei Kempten lebt, beim „Kult“ an den Start – allerdings mit Handicap: Einen Tag nach der Geburt seiner Tochter brach sich Bock beim Spielen mit seinem Sohn auf dem Krankenhausspielplatz eine Rippe.

Das ist fünf Wochen her, mittlerweile kann er wieder trainieren – Schwimmen und Radeln ist kein Problem, nur beim Laufen spüre er die Verletzung noch. Den Allgäu-Triathlon, sein absolutes Lieblingsrennen, lässt sich Bock aber nicht entgehen. „Für den Classic reicht die Fitness nach dem Unfall noch nicht“, sagt Bock. Dafür probiert er sein Glück auf der kürzeren, olympischen Distanz. Er startet dabei für den RSC Kempten, den er in der kommenden Saison auch in der 2. Triathlon-Bundesliga unterstützt.

Niclas Bock, Allgäu Triathlon-Sieger von 2018, startet in der kommenden Saison für den RSC Kempten. Bild: Dominik Berchtold

Bereits von 2015 bis 2019 im Allgäu

Bereits seit 2015 ist Bock eng mit dem „Kult“ verbunden. Damals zog er erstmals ins Allgäu und fing an, im Marketing bei Allgäu Triathlon-Veranstalter Hannes Hawaii Tours zu arbeiten. „Zuerst war die Idee, zu pendeln. Dann hat es mir aber so gut gefallen und ich bin da geblieben“, sagt Bock. In dieser Zeit lernte er seine heutige Frau Tamara kennen, die aus Börwang stammt.

2019 ging es dann für ein Jahr nach Nürnberg, ehe das Paar in Bocks’ Heimatstadt Ratingen zog. „Wir haben aber schnell festgestellt, dass es im Allgäu lebenswerter ist und sind im Herbst 2021 wieder hergezogen“, sagt Bock. „Im Allgäu ist es schöner und dem Training sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Bock, der seine Profi-Karriere 2018 beendet hat, aber immer noch regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt.

Niclas Bock: Pushing Limits ist das Schweizer Taschenmesser für Triathlon-Fans

Seitdem haben sich seine Prioritäten aber verschoben. Längst steht nicht mehr nur Triathlon im Vordergrund. „Vor allem bin ich Vater und Ehemann“, sagt Bock. Beruflich ist er seinem Sport aber immer treu geblieben. Unter dem Namen Pushing Limits produziert Bock seit 2017 einen Blog, einen Podcast, Videos und vieles mehr rund um das Thema Triathlon. „Pushing Limits ist das Schweizer Taschenmesser für Triathlon-Fans“, sagt Bock.

Fast 30.000 Follower bei Instagram

Und damit haben er und sein Partner Nick Staggenborg großen Erfolg. In der deutschen Triathlonszene kennt sie nahezu jeder. Auf Instagram folgen ihnen fast 30.000 Menschen.

Diese Reichweite nutzt Bock, um seine 16-jährige Triathlon-Erfahrung an Sportbegeisterte weiterzugeben. Seine Karriere begann im Alter von 16 Jahren. Nach der Schule folgte der Schritt zum Profi-Triathleten, der mit dem Sport seinen Lebensunterhalt verdiente. „Irgendwann habe ich aber erkannt, für ganz vorne reicht es nicht. Ich habe mich sportlich nicht mehr so verbessert, wie es nötig gewesen wäre“, sagt Bock. „Da wurde mir klar, ich muss einen Job finden und Geld verdienen.“

Über Kontakte landete Bock, der 2013 sein Sport-Management-Studium abschloss, beim Veranstalter des Allgäu Triathlons. Der Anfang einer Beziehung, die am Sonntag in die nächste Runde geht. Ob Höhe oder Tiefe wird sich zeigen.

