Diese Allgäuer Fußball-Profis spielen in Deutschlands und Europas Top-Ligen

Mit einem Marktwert von 22 Millionen Euro ist der Marktoberdorfer Kevin Volland laut dem Online-Portal Transfermarkt.de aktuell der wertvollste Fußballer aus dem Allgäu. Der Ronsberger Mario Götze folgt auf Rang zwei mit einem geschätzten Marktwert von zehn Millionen Euro.

Insgesamt spielen zurzeit sechs Allgäuer in der ersten und dritten deutschen Liga - mit einem Gesamtmarktwert von rund 18,5 Millionen Euro. Volland stürmt in der französischen Ligue 1 für die AS Monaco. Die beiden anderen Allgäuer Auslands-Legionäre Holger Badstuber und Tobias Pachonik sind hingegen zurzeit vereinslos. Ein Überblick:

Bundesliga

Mario Götze (30, Ronsberg Nach zwei Jahren Abstinenz ist der WM-Held von 2014 zurück in der Bundesliga. Götze wechselte für drei Millionen Euro vom niederländischen PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt und unterschrieb am Main einen Vertrag bis Sommer 2025. Für den gebürtigen Memminger ist es nach Borussia Dortmund Bayern München

Paul Wanner (16, Amtzell, FC Bayern München): Mit 16 Jahren und 15 Tagen wurde der Westallgäuer Anfang Januar jüngster Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern München sowie zweitjüngster Spieler der Bundesligageschichte. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison lief der offensive Mittelfeldspieler insgesamt vier Mal in der Bundesliga für den Rekordmeister auf. In den kommenden Jahren darf Paul Wanner auf mehr Einsätze hoffen, sein Vertrag beim FC Bayern München läuft noch bis 2027.

Janik Haberer (28, Wangen, 1. FC Union Berlin): Bereits seit zwei Jahren hatte es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abgang des zentralen Mittelfeldspielers vom SC Freiburg gegeben. Nun ist Haberer zum 1. FC Union Berlin gewechselt - ablösefrei. Dort unterschrieb der Westallgäuer einen Dreijahresvertrag und hofft auf mehr Einsatzzeit als in den vergangenen Jahren unter Freiburg-Trainer Christian Streich. In seinem letzten Spiel für Freiburg, dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig, zeigte Haberer, was Union von ihm erwarten kann. Erst in der Verlängerung eingewechselt, sorgte er für viel Torgefahr und traf gleich zwei Mal den Pfosten beziehungsweise die Latte. Haberer bringt zudem die Erfahrung von 157 Bundesligaspielen mit nach Berlin.

Alexander Hack (28, Babenhausen, FSV Mainz 05): Seit acht Jahren läuft der Innenverteidiger für Mainz 05 auf und ein Ende ist nicht in Sicht. Hacks' Vertrag läuft noch bis 2024 und aktuell spielt er so stark wie nie. In der vergangenen Saison absolvierte der 28-Jährige 28 Bundesliga-Partien und erzielte sogar drei Treffer. Beides Karrierebestwerte für den Babenhausener.

3. Bundesliga

Patrick Sontheimer (24, Ebenhofen, FC Viktoria Köln): 35 von 36 Partien bestritt der zentrale Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison in der 3. Bundesliga und wurde mit Viktoria Köln 13. Auch in der kommenden Spielzeit läuft er wieder für die Kölner auf. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2023.

Jannik Rochelt (23, Weiler im Westallgäu FC Memmingen, FC Bayern München II, SSV Ulm und nun 3. Liga beim SV 07 Elversberg. Der Rechtsaußen unterschrieb bei den Saarländern einen Zweijahresvertrag. Für München

Alexander Nollenberger (25, Woringen, SpVgg Bayreuth): Über Thannhausen und Illertissen schaffte der Linksaußen 2018 den Sprung in die zweite Mannschaft des FC Bayern München, ehe er zwei Jahre später zur SpVgg Bayreuth wechselte. In der vergangenen Saison schoss er 14 Tore, steuerte zudem 14 Vorlagen bei und hatte damit maßgeblichen Anteil am Aufstieg seines Teams in die 3. Bundesliga.

Ligue 1

Kevin Volland (29, Thalhofen, AS Monaco): Der aktuell wertvollste Allgäuer Fußball-Profi lebt seit zwei Jahren im Fürstentum am Mittelmeer und kickt für die AS Monaco in der ersten französischen Liga. Auch auf einen Platz im deutschen Nationalmannschaftskader für die WM 2022 in Katar kann Volland hoffen. 2021 kam er bei der EM zu zwei Kurzeinsätzen, genauso wie bei der WM-Qualifikation im November 2021.

Vereinslos

Holger Badstuber (33, Rot an der Rot): Nach Profi-Stationen beim FC Bayern München, FC Schalke 04, dem VfB Stuttgart und dem FC Luzern ist der Innenverteidiger bereits seit Dezember 2021 auf der Suche nach einem neuen Verein. Seinen eigentlich bis Sommer 2022 laufenden Vertrag lösten er und der FC Luzern vorzeitig auf. Im Frühjahr gab es Gerüchte über einen Wechsel in die amerikanische MLS, daraus wurde bislang nichts. Zuletzt hielt sich Badstuber bei der SpVgg Unterhaching fit.

Tobias Pachonik (27, Marktoberdorf Zuletzt lief der Ostallgäuer drei Jahre für den niederländischen VVV Venlo auf - zuerst in der Eredevise und nach dem Abstieg 2021 in der zweithöchsten Spielklasse, der Eerste Divisie. Seit Juli 2022 ist der Rechtsverteidiger allerdings ohne Verein.

