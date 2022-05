Allgäuer Hyrox-Sportler gehen in Las Vegas leer aus

Allgäuer Athleten verpassen bei der Hyrox-Weltmeisterschaft in Las vegas die Podestränge. Eine Kampfansage gibt es trotzdem.

Für den großen Wurf hat es nicht gereicht: Bei der Hyrox-WM in Las Vegas verpassten die Allgäuer Yvonne Sterzing, Tim Wenisch, Stephan Linder und Florian Gast die Podestplätze. Als aussichtsreichster Medaillenkandidat war Wenisch ins Rennen gegangen. Der 23-Jährige aus Dietmannsried hatte sich in diesem Jahr schon bei den Hyrox-Wettbewerben in Manchester und Frankfurt durchgesetzt. Hyrox ist eine Art moderner Mehrkampf. Es verbindet funktionelles Krafttraining, hochintensives Intervalltraining und den Ausdauersport Laufen. Die Übungen werden hintereinander absolviert, dabei wird die Zeit gemessen. 1200 Athleten aus über 20 Ländern gingen in Las Vegas an den Start.

Starke Konkurrenz bei der Hyrox-Weltmeisterschaft in Las Vegas

Bei der Weltmeisterschaft landete Wenisch in der Elite-Kategorie (höchste Wettkampfklasse) auf dem vierten Platz, dreieinhalb Minuten hinter Sieger Hunter Mcintyre aus den USA. „Der Wettkampf ist für mich eigentlich gut gelaufen, aber die Konkurrenz war an diesem Tag sehr stark. Man hat gemerkt, dass sich die besten Hyrox-Sportler der Welt messen“, erzählt Wenisch. Der Dietmannsrieder hatte sich nach einem Frühstück mit seinem mitgereisten Papa und seiner Tante in das Hotelzimmer zurückgezogen. „Draußen hatte es 38 Grad“, sagt Wenisch. „Ich war in der Früh noch etwas anschwitzen, der Wettkampf selbst fand am späten Nachmittag statt.“

Tim Wenisch (links) und Florian Gast besichtigten nach der WM den Grand Canyon. Bild: Wenisch

Die drei weiteren Allgäuer Athleten traten in der Pro-Kategorie an. Yvonne Sterzing (Kempten) wurde 51. (Platz acht in der Altersklasse 40-44), Florian Gast (Durach) landete auf Platz 26 (Platz acht in der Altersklasse 30-34). Stephan Linder (Sonthofen) belegte bei seiner WM-Premiere Rang 144 (Platz 23 in der Altersklasse 35-39). Bei einem gemeinsamen Frühstück ließen die Allgäuer ihre WM-Erlebnisse Revue passieren.

Danach trennten sich die Wege der Sportler. Wenisch beispielsweise blieb noch einige Tage in den Vereinigten Staaten, erkundete unter anderem den Grand Canyon und besuchte Los Angeles und San Diego. „Insgesamt bin ich mit meiner Leistung und dem vierten Platz zufrieden“, sagt Wenisch. „Ich bin noch jung und werde in den nächsten Jahren alles dafür geben, den Titel zu holen.“

Die Hyrox-Athleten gehen nun in die Sommerpause, denn die nächsten Wettkämpfe in diesem Jahr finden erst wieder im Herbst statt. Unter anderem geht es in diesem Jahr noch nach Basel, Leipzig, Valencia oder Amsterdam.

