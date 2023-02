Ohne Engagement geht nichts: Was beim Handball-Bezirkstag diskutiert wurde

Beim Handball-Bezirkstag dreht sich vieles um ehrenamtliches Engagement. Einige Allgäuer gehen mit gutem Beispiel voran.

01.02.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die Corona-Pandemie war auch für den Handballsport eine große Herausforderung gewesen –das sagte Georg Clarke, Präsident des Bayerischen Handball-Verbandes (BHV) in seinem Grußwort beim Bezirkstag des BHV-Bezirks Alpenvorland, zu dem auch die Allgäuer Vereine gehören. Clarke verwies insbesondere auf die schwierigen Bedingungen, unter denen der Spielbetrieb wenigstens einigermaßen aufrecht erhalten werden konnte. Nur so wurde seiner Meinung nach ein großer Mitgliederschwund verhindert.

Was Verbandspräsident Georg Clarke mit auf den Weg gibt

Den Blick nach vorne richtete der für sportrechtliche Fragen zuständige BHV-Vizepräsident Peter Kastenmeier und forderte die bayerischen Handballer auf, den von der Verbandsführung angestoßenen Wandel als Chance zu begreifen und ihn gemeinsam zu gestalten. Themen seien die Mitgliederentwicklung, der Ausbau der BHV-Geschäftsstelle als Servicecenter, Leistungssportförderung und der Spielbetrieb. Neue und große Herausforderungen für den Sport allgemein bringe die für 2026 angekündigte Ganztagsbetreuung an Bayerns Schulen.

Auch der bayerische Handball-Präsident Georg Clarke kam zum Handball-Bezirkstag. Bild: Roland Krivec, imago

Die sinkenden Mannschaftszahlen bei den Frauenteams und der Rückgang bei den Schiedsrichtern – „manche haben nach Corona einfach nicht mehr angefangen – nannte Bezirksvorsitzender Andreas Beilich (SC Unterpfaffenhofen/Germering) als Hauptprobleme im Bezirk. Erfreut stellte er fest, dass sich die Jugend immer mehr in die Vereins- und Bezirksarbeit einbringt.

Allgäuer bewerben sich für ehrenamtliche Aufgaben im Handball-Bezirk

Bei den Wahlen der Bezirksspielleitung wurde Barbara Bruckner (TV Waltenhofen) als stellvertretende Bezirksvorsitzende, zuständig für Finanzen, für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Neu gewählt wurde Roland Merkle (HSG Dietmannsried/Altusried) als Vorsitzender des Bezirkssportgerichts. Aus dem Allgäu kommen zudem Hans-Josef Scheller (SG Kempten/Kottern) und Herbert Walter (TV Memmingen) als Besitzer des Bezirkssportgerichts sowie Christian Hutner (HSG Dietmannsried/Altusried) als Schiedsrichterwart. In Abwesenheit wurde Siegfried Wegmann (TV Immenstadt) die BHV-Verdienstnadel in Gold mit Kranz verliehen. (me)