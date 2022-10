Raban Bottke aus Weiler will mit dem Grün-Gold-Club Bremen erneut gewinnen. Wie er die letzten Tage vor den Wettkämpfen in Braunschweig erlebt hat.

14.10.2022 | Stand: 14:47 Uhr

Ein Allgäuer tanzt am Samstag mit um den Weltmeistertitel im Formationstanz Latein in Braunschweig: Raban Bottke aus Weiler tritt mit Titelverteidiger Grün-Gold-Club (GGC) Bremen an. Der Verein ist zudem amtierender Europa- und Deutscher Meister. Unsere Redaktion hat sich vor den Titelkämpfen mit ihm unterhalten.

