Aus erst im Halbfinale: SG Betzigau/Wildpoldsried überrascht bei der "Schwäbischen"

Die SG Betzigau/Wildpoldsried übersteht die Gruppenphase bei der schwäbischen Futsal-Meisterschaft. Im Halbfinale ist Endstation gegen den Turniersieger.

07.01.2023 | Stand: 20:35 Uhr

Bei der schwäbischen Futsal-Meisterschaft gingen mit der SG Betzigau/ Wildpoldsried und dem SV Mauerstetten zwei Mannschaften aus dem Allgäu an den Start. Bereits in der Gruppenphase kam es zum Duell der beiden Teams - und zur Neuauflage des Allgäuer Kreisfinales, bei dem sich die SG kurz vor Weihnachten mit 3:2 durchgesetzt hatte. Bei der schwäbischen Endrunde in Günzburg hatte Betzigau/Wildpoldsried vor 715 Zuschauern beim 1:0 erneut die Nase vorn.

Die Oberallgäuer schnupperten sogar am Gruppensieg, zogen aber letztlich hinter Bayernligist FC Gundelfingen als Zweiter in das Halbfinale ein. Für den SV Mauerstetten war nach der Vorrunde Schluss, aber die Ostallgäuer zeigten couragierte Leistungen und bezwangen Türkspor Augsburg mit 2:0.

SC Bubesheim ist schwäbischer Futsal-Meister

Im Halbfinale unterlag die SG Betzigau/Wildpoldsried, die auf dem ersten Platz in der Kreisklasse 4 überwinterten dem SC Bubesheim mit 0:1. Bubesheim gewann anschließend das Endspiel gegen den TSV Bobingen und holte sich den schwäbischen Futsal-Titel.

Frauen des TSV Ottobeuren im Halbfinale ohne Chance

Mit dem TSV Burgau, SV Mering, TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Ottobeuren spielten in Günzburg auch vier Frauenteams um den schwäbischen Titel. Der TSV Ottobeuren war dabei im Halbfinale gegen den TSV Schwaben Augsburg beim 0:5 chancenlos, die Schwaben holten sich im Finale durch ein 3:2 gegen Burgau den Turniersieg.