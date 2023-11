Mit diesem Fallrückzieher setzt Verena Wieder ein eindrucksvolles Statement

Dieser Treffer hat das Potenzial zum Tor des Monats: Verena Wieder sichert mit ihrem Fallrückzieher einen Punkt für Frauen-Bundesligist Bayer Leverkusen.

Mit einem fulminanten Treffer hat sich Verena Wieder von Bayer 04 Leverkusen auf der Bundesliga-Bühne zurückgemeldet. Die 23-jährige Offensivspielerin aus Thalhofen wurde in der Partie gegen RB Leipzig (1:1) in der 74. Minute eingewechselt - und avancierte in der Nachspielzeit zur Heldin.

1:1 gegen Leipzig: Verena Wieder erzielt Traumtor

Leverkusen lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:1 hinten, die Serie von zuvor sechs Spielen ohne Niederlage war ernsthaft in Gefahr. Dann kam der Ball in der 93. Minute von rechts an den Fünfmeterraum und Wieder verwertete ihn artistisch per Fallrückzieher im langen Eck. "Ich habe einfach nur versucht, den Ball in Richtung Tor zu bringen", sagte Wieder nach der Partie. "Dass er dann so hinten reinfällt, ist umso schöner."

Verena Wieder und Bayer Leverkusen verpassen Sprung auf Platz drei

Durch das dritte Remis nacheinander verpasste Bayer Leverkusen den Sprung auf Rang drei. "Es war kein gutes Spiel von uns, aber letztlich sind wir froh über den Punkt", sagte Wieder gegenüber den Vereinsmedien. Für die Allgäuerin war es erst das dritte Saisonspiel - ihren letzten Einsatz vor dem vergangenen Wochenende hatte Wieder am 20. Oktober beim 1:0-Sieg gegen Köln. "Ich hatte in den letzten Wochen nicht viel Spielzeit. Es war mir aber immer wichtig, weiter zu arbeiten und mich zu belohnen", sagte Wieder. "Grundsätzlich geht man nach so einem Last-Minute-Treffer immer mit einem guten Gefühl aus dem Spiel."

Nach der Länderspielpause steht das Duell beim FC Bayern München an

Die Frauen-Bundesliga pausiert an den nächsten beiden Wochenenden wegen den Spielen der Nationalmannschaften in der Nations League. Die nächste Partie bestreiten Wieder und Bayer Leverkusen am Montag, 11. Dezember um 19.30 Uhr - bei Tabellenführer Bayern München.