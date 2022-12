Nur acht Teilnehmer: Allgäuer Futsal-Kreisfinale findet im kleinen Kreis statt

Acht Mannschaften spielen in Kaufbeuren um den Allgäuer Futsal-Titel. Wieso nicht mehr Teams teilnehmen und wie es für die beiden Finalisten weitergeht.

14.12.2022 | Stand: 16:17 Uhr

Nach fast drei Jahren findet wieder eine Allgäuer Futsal-Kreismeisterschaft statt. Allerdings ist diesmal vieles anders als noch Anfang 2020. Angefangen beim Titelverteidiger: Der BSK Neugablonz gewann das Kreisfinale gegen den 1. FC Sonthofen mit 3:2, hat allerdings keine Gelegenheit, den Titel zu verteidigen. Denn die Neugablonzer zählen nicht zu den acht Mannschaften, die am Sonntag (ab 10 Uhr) in der Sporthalle an der Turnerstraße in Neugablonz um den Allgäuer Hallentitel spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.