Nach starken Leistungen für die Allgäu Comets präsentiert sich Chad Walrond beim Combine in London. Der 22-Jährige steht in den Notizblöcken der Scouts.

28.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Hürden sind hoch, die Konkurrenz ist groß, der Weg ist lang: Um in der US-amerikanischen National Football League (NFL) zu spielen, braucht man nicht nur Talent, sondern auch Glück – und das richtige Timing. Das Timing könnte bei Chad Walrond schon mal passen. Denn der 22-jährige Brite, der in der vergangenen German Football League (GFL)-Saison für die Allgäu Comets auflief, nahm kürzlich am sogenannten „Combine“ in London teil.