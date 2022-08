Anne Fühner aus Wildpoldsried beendet ihre Fußball-Karriere

Anne Fühner beendet im Alter von 27 Jahren ihre Karriere. Welche Erfahrungen die Wildpoldsriederin nicht missen möchte und wo sie ihre berufliche Zukunft sieht.

31.08.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Bei ihrem letzten Bundesliga-Auftritt am 15. Mai 2022 war eine ordentliche Portion Wehmut dabei. Dennoch konnte Anne Fühner das letzte Spiel ihrer Fußball-Karriere auch genießen. Die offensive Mittelfeldspielerin lief am letzten Spieltag der Saison gegen den SC Sand (3:3) als Kapitänin der TSG Hoffenheim auf. In der 60. Minute verließ die gebürtige Kemptenerin die Fußball-Bühne - fünf Tage nach ihrem 27. Geburtstag. „Ich hätte weiterspielen können, hätte auch den Verein noch wechseln können“, sagt Fühner. „Aber ich wollte das Kapitel Profi-Fußball beenden - jetzt freue ich mich auf alles, was abseits des Platzes wartet.“

