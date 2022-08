Kevin Volland befindet sich zwischen Bank-Frust und WM-Lust

Kevin Volland kam in den vergangenen beiden Liga-Spielel für Monaco nicht zum Einsatz. Der 30-Jährige aus Thalhofen behält die WM aber trotzdem im Blick.

24.08.2022 | Stand: 11:26 Uhr

Sportlich läuft es für Kevin Volland und die AS Monaco derzeit nicht nach Wunsch. Die Monegassen unterlagen in der Champions-League-Qualifikation gegen PSV Eindhoven, stehen in der Ligue 1 bei nur vier Punkten aus drei Partien – und der 30-Jährige aus Thalhofen wartet auf seinen ersten Liga-Einsatz in dieser Saison.

AS Monaco: Nur vier Punkte aus den ersten drei Spielen

Beim einzigen Saisonsieg am ersten Spieltag gegen Straßburg fehlte der Stürmer wegen einer Gelb-Sperre aus der Vorsaison. Danach saß Volland zwei Mal 90 Minuten auf der Bank. Trainer Philippe Clement setzte in der Offensive neben Kapitän Wissam Ben Yedder zuletzt auf Breel Embolo, der Mitte Juli für 15 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Monaco gewechselt war.

Kevin Volland: "Schreibe die WM nicht ab"

Im Interview mit der Sport-Bild hofft Volland trotz der derzeit mageren sportlichen Aussicht auf einen Platz im Kader für die WM in Katar. „Ich mache mir keine Riesenhoffnungen, aber bei der EM 2021 war ich auch überraschend dabei. Ich schreibe nie etwas ab“, sagt Volland. Zunächst ist der Ostallgäuer mit der AS Monaco aber bei einem richtigen Kracher gefordert: Am Sonntag (20.45 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei der Startruppe von Paris St. Germain.