Der erste verbale Angriff lässt Michael Eifert kalt

Michael Eifert bereitet sich auf den „größten Kampf der Karriere“ gegen den Kanadier Jean Pascal vor. Wie der Boxer aus Kempten die Feiertage verbringt.

24.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Während andere an den Weihnachtsfeiertagen lustvoll in die kulinarische Verwöhnwelt eintauchen, gilt für Michael „Diesel“ Eifert: Diszpliniert bleiben. Denn der Boxer aus Kempten hat große Pläne – und einen großen Auftritt. Am 9. Februar bestreitet Eifert seinen ersten Kampf im Ausland. Dabei geht es für den Halbschwergewichtler in Kanada gegen Jean Pascal.

