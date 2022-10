Mit 19 Jahren hat Finn Sattler schon viel ausprobiert. Nun will sich Sattler auf einen Sport konzentrieren, der aus drei ganz verschiedenen Disziplinen besteht.

15.10.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Was macht ein sportliches Multitalent, wenn es sich auf einen Sport konzentrieren will? Es wird Triathlet. So jedenfalls handhabt es Finn Sattler vom RSC Kempten seit dem Frühjahr. Seine Vielseitigkeit kann und muss der 18-Jährige beim Laufen, Schwimmen und Radfahren ja trotzdem noch unter Beweis stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.