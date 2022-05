Wie die AZ-Experten die ersten WM-Auftritte von Daniel Schmölz bewerten

Daria Gleißner (28) vom ECDC Memmingen und Jörg Noack (29) vom EV Füssen analysieren die ersten Auftritte des Nationalteams bei der Eishockey-WM in Finnland.

17.05.2022 | Stand: 16:13 Uhr

Sechs Punkte aus drei Spielen: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zwei ihrer ersten drei Spiele bei der Weltmeisterschaft in Finnland (knapp) gewonnen. Das zeigte sich auch beim „engen“ 3:2-Erfolg der DEB-Mannschaft am Montag gegen Frankreich. Daria Gleißner, die für den ECDC Memmingen aufläuft und inzwischen auf insgesamt an die 200 Einsätze im Frauen-Nationalteam kommt, spricht von einem „schweren Spiel“ gegen die Franzosen. „Aber es war gut, dass Deutschland einen Weg gefunden hat, gegen starke Franzosen zu gewinnen“, meint die 28 Jahre alte Kaufbeurerin.

