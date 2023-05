Warum EV-Füssen-Stürmer Bauer Neudecker so einen kuriosen Vornamen trägt

Wegen seines Vornamens erntet der amerikanische Stürmer des EV Füssen viel Stirnrunzeln. Jetzt verlängerte er seinen Vertrag und klärt über das Kuriosum auf.

12.05.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Die Mundwinkel unter seinem Schnauzer formen sich zu einem breiten Grinsen. „Diese Frage musste irgendwann kommen“, sagt Bauer Neudecker und lacht. Der 24-jährige Stürmer des EV Füssen sei in den vergangenen Monaten schon so häufig auf seinen Vornamen angesprochen worden. Dabei wusste er vor seinem erstmaligen Wechsel als Profi nach Europa gar nichts von der deutschen Bedeutung. „Als ich im Juli erstmals nach Füssen kam, haben mich meine Teamkollegen aufgeklärt“, erzählt Neudecker. Und er habe selbst lächeln müssen, habe er doch mit Landwirtschaft eigentlich nichts am Hut. Wenngleich seine Heimat ähnlich agrarisch geprägt sei wie das Allgäu.

