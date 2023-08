Kracher im Toto-Pokal: TSV Kottern erwartet den FC Memmingen

Diese "Englische Woche" hält für die Allgäuer Fußball-Fans ein Schmankerl parat. Wie sich der TSV Kottern und der FC Memmingen auf das Pokal-Duell einstellen.

01.08.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Eines steht für Stephan Baierl, den Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Memmingen, fest: „Uns wird in Kottern einiges abverlangt werden.“ Das mindert die Vorfreude des 46-Jährigen auf das Duell im Toto-Pokal beim TSV Kottern am Dienstag (18.30 Uhr) aber nicht. „Während meiner Zeit in Ulm habe ich den Einzug in den DFB-Pokal miterlebt. Das ist eine fantastische Aussicht – deswegen wollen wir natürlich weiterkommen“, sagt Baierl.

Trainer von FC Memmingen kündigt Wechsel in Mannschaft an

Aber der FCM-Trainer kündigte auch an, seine Mannschaft auf „sechs, sieben Positionen“ zu verändern. Das Auftaktprogramm mit Duellen gegen Würzburg (0:0), Nürnberg II (0:3) und am kommenden Freitag in Bayreuth habe es in sich. Verzichten muss Baierl wohl auf Linksverteidiger Luis Sailer Fidalgo (Adduktorenprobleme), der gegen Nürnberg II eingewechselte Bojan Tanev brach das Training ab.

Wer beim FC Memmingen zum Einsatz kommen könnte

Kandidaten für einen Startelfeinsatz sind unter anderem Lukas Bettrich, Mehmet Ali Fidan und die Stürmer Noah Müller und Dominik Stroh-Engel. Möglicherweise gibt auch Torwart Dominik Dewein sein Pflichtspieldebüt für den FC Memmingen. „Es wird eine Chance für einige Spieler geben, sich zu zeigen“, sagt Baierl. Dabei lässt der FCM-Coach nicht außer Acht, dass das letzte Heimspiel gegen Nürnberg II auf tiefem Rasen Kraft gekostet hat: „Wir müssen in Kottern körperlich präsent sein.“

Toto-Pokal: Martin Dausch trifft auf seinen Ex-Klub FC Memmingen

Ein schnelles Wiedersehen mit seinem Ex-Klub erwartet Martin Dausch. Der ehemalige Profi war im Sommer vom FC Memmingen zum Bayernligisten TSV Kottern gewechselt. Allerdings wird der 37-Jährige wegen wieder aufgetretener Oberschenkelprobleme nicht auf dem Platz stehen. „Ich hätte damit gerechnet, dass wir nach Hof oder so fahren müssen. Die Variante mit Memmingen ist mir deutlich lieber“, sagte Dausch. Der Co-Spielertrainer des TSV Kottern rechnet nicht damit, dass der FCM viele Spieler schont. „Sie haben sicher noch die Liga-Niederlage im Herbst vergangener Saison im Hinterkopf“, meint Dausch. Allzu viel Rotation sei jedenfalls bei Kottern nicht angedacht. „Pokalspiel, Derby – das Team ist heiß. Es wird eine interessante Partie“, sagt Dausch.

SV Egg an der Günz trifft im Toto-Pokal auf den FV Illertissen

Es gibt noch eine weitere Pokalbegegnung mit Allgäuer Beteiligung. Kreispokalsieger SV Egg (Bezirksliga) erwartet ebenfalls am Dienstag (18.30 Uhr) den Regionalligisten FV Illertissen.

Bayerischer Toto-Pokal: Was ist das?

Wettbewerb: Bayerischer Toto-Pokal

Bayerischer Toto-Pokal Seit: 1998

1998 Gewinner: Erhält Pokal und Startplatz im DFB-Pokal

Chance auf Heimspiel gegen Bundesligisten in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals Garantierte Prämie in Höhe von etwa 209.000 Euro aus Vermarktungserlösen

Erhält Pokal und Startplatz im DFB-Pokal Amtierender Titelträger: FV Illertissen (Finale 2023 gegen FC Ingolstadt 04 (0:0, 4:3 n.E.)

Das Toto-Pokalfinale findet seit 2016 im Rahmen des "Finaltags der Amateure" statt. Die ARD überträgt die Landespokal-Endspiele bundesweit in einer großen Konferenz live.