Was die Zuschauer beim Beachvolleyballturnier am Forum erwartet

Am August-Fischer-Platz vor dem Forum Allgäu findet am Wochenende das Beach Masters statt. DJ, Flutlicht und Cocktailbar sorgen für Party-Stimmung.

14.07.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Sand, Sonne und Temperaturen um die 30 Grad. Besser könnten die Vorzeichen für die 16. Auflage des BBV Beach Masters des TV Kempten kaum sein. 180 Tonnen Sand haben Lkw angekarrt, um den Spielerinnen und Spielern perfekte Bedingungen vor dem Forum Allgäu zu schaffen. Zudem wird auf den Anlagen des TVK gespielt.

Lokalmatador Florian Schweikart (Günzach) freut sich auf die Rückkehr auf den Centercourt. „Das ist eine sensationelle Atmosphäre und sorgt dafür, dass Beachvolleyball bei den Leuten präsent ist. Vielleicht können wir auch ein paar Zuschauer nachhaltig für unseren Sport begeistern“, sagt der Fünfte des vergangenen Jahres. Sein Ziel mit Partner Yannic Beck (Kempten) ist das Halbfinale. Insgesamt gibt es bei dem Turnier 5000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Alle sportlichen Information zum BVV Beach Masters lesen Sie hier.

Beachparty-Stimmung: Night-Session mit Flutlicht am Samstagabend

Aber nicht nur für die Spieler ist das Turnier ein echtes Schmankerl im Kalender. Ein umfangreiches Rahmenprogramm soll die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich unterhalten. Dazu zählen ein Moderator und DJ, auch einen kommentierten Livestream der Halbfinals und Finals am Sonntag wird es geben. Doch das erste Highlight steigt bereits am Samstagabend. Zwischen 18 und 22 Uhr werden die Viertelfinalspiele auf dem Center Court ausgetragen. Zu späterer Stunde wird unter Flutlicht gespielt, was laut Schweikart für eine „Stimmung, wie bei einer Beachparty sorgt“.

Bilderstrecke

Beach Masters KE 2019

1 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 2 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 3 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 4 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 5 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 6 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 7 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 8 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 9 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 10 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 11 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 12 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 13 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 14 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 15 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 16 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 17 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 18 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 19 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 20 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 21 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 22 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 23 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 24 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 25 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 26 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 27 von 27 Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert Packender Volleyball-Sport sorgte für eine atemberaubende Stimmung beim Beach Masters 2019 in Kempten. Hier gibt's die Bilder von Ralf Lienert. Bild: Ralf Lienert 1 von 27 Kempten Beachvolleyball TV Kempten - Nina Gleich Bild: Ralf Lienert Kempten Beachvolleyball TV Kempten - Nina Gleich Bild: Ralf Lienert

Eintritt beim Beach Masters ist frei

Für die Zuschauer gibt es neben hochkarätigem Beachvolleyball auch Musik und Getränke. „Leider wird es dieses Jahr keine Tribüne geben“, sagt TVK Abteilungsleiter Volleyball, Jens Büssow. Auch das beliebte Promi-Spiel, bei dem in früheren Jahren beispielsweise Ski-Ass Stefan Luitz oder die Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg aufschlugen, findet heuer nicht statt. Dafür ist der Eintritt frei. „Wir rechnen mit vielen Zuschauern, vor allem am Samstagabend“, sagt Büssow.

Weitere Informationen zu Spielplänen und Livestream finden Interessierte auf www.beachcup-kempten.de

Lesen Sie auch

Beachvolleyball-Turnier am Forum Allgäu Das ist beim Beach Masters in Kempten geboten

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.