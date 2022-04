U18-WM in Kaufbeuren - aber wo sind die Eishockey-Talente aus dem Allgäu?

In Kaufbeuren spielt die deutsche U18-Nationalmannschaft ihr Viertelfinale gegen Schweden. Wie es um die Nachwuchsarbeit beim ESVK oder in Füssen steht.

27.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ohne Sieg in der bisherigen U18-Weltmeisterschaft und ohne einen Akteur, der derzeit aktiv in einem Allgäuer Klub spielt, kommt die deutsche U18-Auswahl am Donnerstag zum Viertelfinalspiel nach Kaufbeuren. Ab 18:30 Uhr steht sie gegen Schweden in der Erdgas-Schwaben-Arena auf dem Eis. Das Viertelfinale hatte die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Dück schon vor Turnierbeginn gebucht, schließlich nahmen am Turnier überhaupt nur acht Teams teil. Im deutschen Kader stehen gleich sechs Akteure aus der Red-Bull-Eishockey-Akademie, dazu je drei aus Köln, Landshut und zwei aus Berlin.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.