Beim ESV Kaufbeuren stottert der Offensiv-Motor

Beim ESVK läuft seit wenigen Wochen offensiv nur noch wenig zusammen. Wie Manager Michael Kreitl die Misere begründet.

28.11.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Gerade einmal vier Punkte hat der ESV Kaufbeuren aus den letzten fünf DEL2-Spielen geholt – (viel) zu wenig aus Sicht einiger Beobachter. Neuzugang Micke Saari schoss Kaufbeuren am Freitag mit seinem 2:2 noch in die Overtime in Landshut, in dieser aber hatten die Niederbayern das bessere Ende (2:3-Endstand). Mit 2:3 endete auch das Kräftemessen mit den Lausitzer Füchsen.

In Kaufbeuren wächst derweil die Erkenntnis, dass seit wenigen Wochen insbesondere offensiv zu wenig zusammenläuft. „Wir hätten gegen die Füchse 2:0 oder 3:0 führen müssen, kriegen aber vor Ende des ersten Drittels ein dummes Gegentor“, bemängelte ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl. „Wir tun uns außerdem zur Zeit schwer beim Toreschießen. Auch unser Überzahlspiel läuft nicht.“ Auffallend ist: Der ESVK hat aktuell keinen Knipser. Bei den letzten 16 ESVK-Toren trugen sich 13 unterschiedliche Torschützen ein. „Wir haben ein breites Scoring, aber eben keinen absoluten Torjäger“, so Kreitl.

Top-Spieler Jacob Lagacé wird schmerzlich vermisst

Einen Spieler dieser Kategorie haben die Joker zwar unter Vertrag, aber eben nicht auf dem Eis – und wer bei Kreits Ausführungen genau hinhört, der erkennt, wie sehr der Ausfall von Jacob Lagacé (Saisonaus) schmerzt. „Jacob war der beste, weil kompletteste Ausländer der DEL2“, sagte der ESVK-Boss. Ersatzmann Saari kommt bisher in vier Spielen auf zwei Scorerpunkte. „Er hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft“, sagte Kreitl. „Wir wussten, was wir mit ihm bekommen. Er ist kein Torjäger.“ Warum man Lagacé nicht adäquat ersetzt hat, sei einfach. „Weil es einerseits acht Ligen über der DEL2 gibt und in der DEL2 fünf bis sieben Teams, die wohl besser bezahlen. Wenn der ESVK anruft, hüpfen eben nicht alle.“

Am Dienstagabend geht es für die Joker in Crimmitschau (20 Uhr) gegen den Tabellenzweiten, der jüngst zwei Spiele in Folge unterlag.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.