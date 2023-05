Allgäuer BVB-Fan über Dortmunds Meister-Chancen: "Habe keine Bedenken"

Borussia Dortmund kann sich am Samstag erstmals seit 2012 wieder zum Deutschen Meister krönen. Der Allgäuer BVB-Fan Pacal Sittner wird selbst im Stadion sein.

27.05.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Der BVB steht vor einem weiteren großen Erfolg in seiner Vereinsgeschichte: der Meisterschaft. Gibt der BVB den Titel noch aus der Hand oder liegen die Nerven blank?

Pascal Sittner: Aufgrund der starken Rückrunde habe ich da keine Bedenken und glaube, die Spieler sind dem Druck gewachsen. Sie sind alle erfahren genug und der Trainer findet schon die richtigen Worte. Das hat man auch vorige Woche beim 3:0 in Augsburg gesehen. Allein für Marco Reus wäre ein Meistertitel jetzt endlich mal an der Zeit.

Die Mannschaft hätte schon vor Wochen an der Spitze stehen können, hat aber immer dann gepatzt, wenn auch die Bayern gepatzt haben. Warum?

Sittner: Warum wir immer wieder so Spiele wie in Stuttgart (3:3) oder Bochum (1:1) haben, ist für mich nicht zu erklären. Vielleicht doch manchmal zu viel schön Spielerei. Jedenfalls liegt so was weniger am Trainer und schon gar nicht am Schiedsrichter.

Wie nervös macht so etwas einen BVB-Fan?

Sittner: Also ich persönlich bin erst seit der Niederlage der Bayern gegen Leipzig so richtig nervös.

Lesen Sie auch: Die Entscheidungen am letzten Bundesliga-Spieltag

Wie ist die Saison grundsätzlich aus Ihrer Sicht gelaufen?

Sittner: Die Saison hatte wie immer Höhen und Tiefen. Nach der Hinrunde habe ich aber auch fast nicht mehr daran geglaubt, dass es noch mal so spannend wird. Aber man hofft natürlich immer. Vor allem nach den ganzen Querelen beim FCB und der völlig unverständlichen Entlassung von Julian Nagelsmann hat man auf einen Einbruch der Münchner gehofft.

Pascal Sittner (38) aus Marktoberdorf (Ostallgäu) ist seit elf Jahren Vorsitzender des Fanclubs BVB Bavarians. Dieser hat derzeit 57 Mitglieder. Bild: privat

Wie viele Mitglieder des Fanclubs werden am Samstag im Stadion sein? Sie auch?

Sittner: Wir sind zu siebt im Stadion und fahren am Samstag morgen mit dem Zug nach Dortmund. Ich bin selbst auch dabei. Zwei bis drei Mitglieder fahren eventuell noch spontan mit dem Auto – allerdings ohne Stadionticket.

Ist auch im Allgäu schon eine große Party geplant?

Sittner: Eine extra Party planen wir nicht. Wir haben im Juli unsere jährliche Mitgliederversammlung, da wird dann anständig gefeiert. In Dortmunder Kreisen wird übrigens auch vom Double 2023 gesprochen: BVB-Meisterschaft und Schalke-Abstieg (lacht).

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.