Bundesliga-Talente beim TSV Kottern: FC Bayern und FC Augsburg kommen zum Südgipfel-Cup

Beim „Südgipfel-Cup“ erwartet Gastgeber TSV Kottern unter anderem die U14-Junioren des FC Bayern München. Welche Geschichte hinter dem Benefizturnier steckt.

21.06.2022 | Stand: 14:08 Uhr

Die größten Talente aus den C-Jugend-Nachwuchsmannschaften des FC Bayern München, VfB Stuttgart und FC Augsburg gibt es am Wochenende beim TSV Kottern zu sehen. Beim „Südgipfel-Cup“ treffen die drei Bundesliga-Nachwuchsteams auf Gastgeber TSV Kottern, Grasshopper Zürich und eine Auswahlmannschaft des Tiroler Fußball-Verbandes. Das Turnier findet am Sonntag (ab 11 Uhr) statt.

Benefizturnier beim TSV Kottern mit namhaften Teilnehmern

Dabei steht allerdings nicht der sportliche Wettbewerb im Fokus. Der „Südgipfel-Cup“ ist ein Benefizturnier, dessen Erlös dem Kinderhospiz Bad Grönenbach und der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung,zu Gute kommt. Die Idee zu diesem besonderen Nachwuchsturnier hatten Tobias Haslach, Technischer Leiter beim TSV Kottern und Daniel Weber, Teamleiter Spielerentwicklung der U14- bis U16-Junioren beim FC Bayern München. „Wir haben uns vergangenes Jahr ausgetauscht, als die U14 des FCB in Kottern ein Testspiel gegen Sankt Gallen absolviert hat“, sagt Haslach. „Da kamen wir auf den Gedanken, das Turnier auf die Beine zu stellen.“

Bundesliga-Nachwuchs des FC Bayern, FC Augsburg und VfB Stuttgart kommt zum TSV Kottern

Den Kontakt zu den Bundesliga-Nachwuchsteams stellte Weber her, der TSV Kottern verteilte als gastgebender Verein die entsprechenden Einladungen. Die Verantwortlichen des TSV setzen auf ein reges Zuschauerinteresse, wenn die Talente aus dem Bundesliga-Nachwuchs in der Abt-Arena auflaufen. „Es gibt eine Tombola, dabei werden wir von Unternehmen aus der Region unterstützt“, sagt Haslach. „Da gibt es aber auch unterschriebene Trikots von Fußball-Bundesligisten und weitere Merchandising-Artikel.“ Der Spendeneintritt (2,50 Euro) fließt ebenfalls in den Erlös für das Hospiz und die Kartei der Not.

Vor fünf Jahren fand auf Initiative Webers und der TSV-Verantwortlichen schon einmal ein Benefizturnier beim TSV Kottern statt. Weber war damals Trainer des Regionalligisten VfR Garching, der ebenso teilnahm wie der FC Bayern München II, FC Memmingen und Gastgeber TSV Kottern. 6500 Euro wurden 2017 an das Kinderhospiz und die Kartei der Not weitergegeben.

Diese Geschichte steckt hinter dem "Südgipfel-Cup"

Der Bezug zur Einrichtung in Bad Grönenbach hat für Weber einen traurigen Hintergrund. Ende 2018 starb Webers Sohn Emil. „Wir waren zuvor regelmäßig im Kinderhospiz“, erzählt Weber. „Es ist ja nicht nur ein Ort zum Sterben, sondern auch um Entlastung zu bekommen.“ Kontakt zum TSV Kottern hatte Weber schon vor 2017, vor allem über seinen Trainerkollegen Kevin Siegfanz, später auch über den stellvertretenden Abteilungsleiter Peter Kusel. „Ursprünglich wollten wir das Turnier alle zwei Jahre veranstalten. Jedenfalls war es ein naheliegender Gedanke, diesmal ein Jugendturnier zu organisieren – nach dem Motto: Von Kindern für Kinder“, sagt Weber.

"Krönender Saisonabschluss" für den TSV Kottern

Die Mannschaften aus dem Bundesliga-Nachwuchs laufen mit dem jüngeren Jahrgang (2008) auf, während der Kottern mit der „regulären“ C-Jugend am Benefizturnier. Die Mannschaft von Trainer Bernd Gruber und Co-Trainer Jürgen Zakel hat laut Haslach eine „unglaublich erfolgreiche Saison“ gespielt. „Für die Jungs, die in die B-Jugend aufrücken, ist das Turnier wirklich ein krönender Abschluss ihrer C-Jugendzeit“, sagt Haslach.