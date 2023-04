Das ist der Spielplan der Allgäu Comets in der GFL-Saison 2023

Die Allgäu Comets starten am 21. Mai in die GFL-Saison 2023. Hier gibt es alle Termine zu den Heim- und Auswärtsspielen:

14.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Allgäu Comets starten mit einem Heimspiel gegen die Saarland Hurricanes am 21. Mai (15 Uhr) in die GFL-Saison 2023. Zuvor bestreiten die Kemptener am 7. Mai (15 Uhr) zuhause ein Vorbereitungsspiel gegen Zweitligist Fursty Razorbacks aus Fürstenfeldbruck. Die Bundesliga-Mannschaften bestreiten im Vergleich zur vergangenen Saison zwei Spiele mehr, da die GFL die „Interconference-Spiele“ wieder eingeführt hat. Dabei finden schon in der regulären Saison Partien zwischen Teams aus der Süd- und der Nord-Staffel statt. Die Allgäu Comets bestreiten ein Auswärtsspiel bei den Köln Crocodiles und erwarten die Berlin Adler im Illerstadion.

Allgäu Comets spielen in der Südstaffel der German Football League

Aus der Südstaffel ist Frankfurt Universe abgestiegen. Neu kommen die Ingolstadt Dukes dazu. Die weiteren Gegner der Allgäu Comets in der Südstaffel sind die Straubing Spiders, Saarland Hurricanes und Schwäbisch Hall Unicorns, Marburg Mercenaries, Munich Cowboys und Razorbacks Ravensburg. Das Finale um den German Bowl steigt am 14. Oktober in Frankfurt.

Das sind die Comets-Spiele in der GFL-Hauptrunde

Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr: Allgäu Comets – Saarland Hurricanes

Allgäu Comets – Saarland Hurricanes Samstag, 27. Mai, 15 Uhr: Cologne Crocodiles – Allgäu Comets

Cologne Crocodiles – Allgäu Comets Sonntag, 4. Juni, 15 Uhr: Ravensburg Razorbacks – Allgäu Comets

Ravensburg Razorbacks – Allgäu Comets Sonntag, 18. Juni, 15 Uhr: Allgäu Comets – Munich Cowboys

Allgäu Comets – Munich Cowboys Samstag, 24. Juni, 15 Uhr: Allgäu Comets – Berlin Adler

Allgäu Comets – Berlin Adler Sonntag, 2. Juli, 15 Uhr: Marburg Mercenaries – Allgäu Comets

Marburg Mercenaries – Allgäu Comets Sonntag, 9. Juli, 15 Uhr: Allgäu Comets – Schwäbisch Hall Unicorns

Allgäu Comets – Schwäbisch Hall Unicorns Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr: AllgäuComets – Marburg Mercenaries

AllgäuComets – Marburg Mercenaries Samstag, 12. August, 16 Uhr: Munich Cowboys – Allgäu Comets

Munich Cowboys – Allgäu Comets Samstag, 26. August, 15 Uhr: Straubing Spiders – Allgäu Comets

Straubing Spiders – Allgäu Comets Samstag, 9. September, 18.30 Uhr: Ingolstadt Dukes – Allgäu Comets

So geht es in den GFL-Play-offs weiter

GFL-Play-offs: vom 23./24. September bis 30. September/1. Oktober

German Bowl: am 14. Oktober in Frankfurt

Lesen Sie auch: Das ist der neue Quarterback der Allgäu Comets