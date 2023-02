WM-Tag 3, Freitag, 24. Februar: Am Abend bekommt Althaus ihr erstes Einzel-Gold

Das steht heute, Freitag, auf dem Programm: Nach den ersten drei Medaillenentscheidungen vom Donnerstag gibt es heute zwei Entscheidungen.

24.02.2023 | Stand: 11:19 Uhr

Ab 11.30 Uhr springen die Kombiniererinnen auf der Normalschanze um die besten Ausgangspositionen für den 5-Kilometer-Langlauf am Nachmittag. Titelverteidigerin von Oberstdorf ist die unumstrittene Weltcup-Führende Gyda Estvold Hansen aus Norwegen. 31 Athletinnen aus elf Nationen kämpfen nicht nur um Gold, Silber und Bronze, sondern auch um das Ansehen der Frauen-Kombi, die im Juni letzten Jahres vom Internationalen Olympischen Komitee von den Olympischen Winterspielen in Norditalien ausgeschlossen wurde.

Ab 14.15 Uhr geht es für die Kombiniererinnen dann ums Eingemachte. Auf der 5-Kilometer-Strecke wird in der freien Technik gelaufen. Mal schauen, ob die junge Schwarzwälderin Nathalie Armbruster, die bei der Eröffnungsfeier am Dienstag zusammen mit Vinzenz Geiger die deutsche Fahne trug, der favorisierten Norwegerin auf den Zahn fühlen kann.

Ab 15.30 Uhr könnten die Norweger-Festspiele in der Loipe fortgesetzt werden. Beim Skiathlon der Männer, bei dem zunächst 15 km im klassischen und (nach einem Boxenstopp) 15 km im freien Stil gelaufen werden, gehört der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo, der sich am Donnerstag beim Sprint seinen siebten WM-Titel geholt hatte, mit der Startnummer 1 erneut zum Favoritenkreis. Der Titelverteidiger Alexander Bolshunov ist wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine nicht dabei.

Friedrich Moch hält eine Top-Platzierung für möglich

Aus Allgäuer Sicht gehört das Augenmerk dem Isnyer Friedrich Moch, der seinem „ersten richtigen Großevent“ (Oberstdorf 2021 und Olympia 2022 zählt er wegen des coronabedingten Zuschauerverbots nicht mit) entgegenfiebert. Er habe in den letzten Wochen konstant seine Leistungen abrufen können, deshalb hält Moch eine Top-Ten-Platzierung für möglich. „Das ganze Team hat in dieser Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.“ Schon jetzt geht es bei den DSV-Männern darum, sich für die Staffel am nächsten Freitag zu empfehlen.

Ab 17.45 Uhr treten die deutschen Skispringer erstmals richtig in Erscheinung – und versuchen sich bei der Qualifikation auf der Normalschanze ihre Form für die Medaillenentscheidung am Samstagabend zu holen. Die Quali scheint für alle vier DSV-Starter gesichert. Bei 62 Startern fallen zwölf Athleten raus, 50 dürfen morgen den ersten Durchgang in Angriff nehmen. Karl Geiger sagte nach den ersten drei Trainingssprüngen: „Ich habe gewusst, dass ich mit der Schanze zu knabbern haben werde. Ich habe am Freitag einiges zu tun.“ Der zweite Allgäuer, Philipp Raimund, muss zuschauen und Platz machen für Constantin Schmid, der sich in der internen Ausscheidung durchsetzte. Raimund sagte vor der Bekanntgabe von Bundestrainer Stefan Horngacher: „Egal, für wen er sich entscheidet, es ist die richtige Entscheidung – weil wir es ihm so schwer wie möglich gemacht haben. Wir liegen so nah beieinander. Wir haben beide das Beste gezeigt.“

Katharina Althaus bekommt am Freitagabend ihre Goldmedaille

Ab 20.23 Uhr wird es auf der Medals Plaza in Kranjska Gora feierlich: Katharina Althaus bekommt für ihren Triumph am Donnerstagabend auf der Normalschanze ihr erstes Einzel-Gold bei einem Großereignis umgehängt. Freuden-Tränen sind garantiert.

Die deutschen Starterinnen bei der Frauen-Kombi (mit insg. 31 Athletinnen):

Startnummer 16: Maria Gerboth (20/WSV Schmiedefeld am Rennsteig)

Startnummer 18: Svenja Würth (29/SV Baiersbronn)

Startnummer 25: Jenny Nowak (20/SC Sohland)

Startnummer 30: Nathalie Armbruster (17/SZ Kniebis)

Nicht nominiert: Cindy Haasch (18/WSV 07 Ruhla)

Die deutschen Starter beim Langlauf-Skiathlon der Männer (mit insg. 66 Athleten):

Startnummer 6: Friedrich Moch (22/WSV Isny)

Startnummer 25: Lucas Bögl (32/SC Gaißach)

Startnummer 31: Jonas Dobler (31/SC Traunstein)

Die deutschen Starter bei der Skisprung-Quali (mit insg. 62 Athleten):

Startnummer 44: Constantin Schmid (23/WSV Oberaudorf)

Startnummer 49: Markus Eisenbichler (31/TSV Siegsdorf)

Startnummer 54: Karl Geiger (30/SC Oberstdorf)

Startnummer 57: Andreas Wellinger (27/SC Ruhpolding)

Nicht nominiert: Philipp Raimund (22/SC Oberstdorf)

TV-Tipp:

Eurosport und ZDF übertragen alle Wettbewerbe live.

Slowenisch für Anfänger:

Gold = Zlato

Silber = Srebro

Bronze = Bronast