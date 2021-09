Rund 1300 Dauerkarten hat der ESV Kaufbeuren bisher verkauft. Am Wochenende stehen beim DEL2-Klub die finalen Testspiele vor dem Saisonstart an.

24.09.2021 | Stand: 13:51 Uhr

Ein bisschen Euphorie ist eingekehrt in den zurückliegenden Tagen: Michael Kreitl, Geschäftsführer des ESV Kaufbeuren, zeigt sich zufrieden mit den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit. Da waren nicht nur bisher drei Siege seiner Buron Joker in der DEL- 2-Vorbereitung, am Dienstag etwa ein überlegenes 6:0 gegen den Oberligisten EV Füssen, sondern in erster Linie auch sehr gute Zahlen in Sachen Dauerkarten-Verkauf.