ESV Kaufbeuren unterliegt unglücklich beim EV Landshut

Eishockey aktuell: In der DEL 2 hat der ESV Kaufbeuren gestern Abend das Derby beim EV Landshut unglücklich mit 4:5 verloren. Der ESVK-Kurz-Spielbericht.

04.01.2023 | Stand: 07:45 Uhr

In einem engen DEL2-Spiel, in dem kein Team jemals hoch führte, unterlag der ESV Kaufbeuren gestern Abend in Landshut mit 4:5. Der ESVK erzielte nach 66 Sekunden zunächst das schnelle 1:0 (stark auftretend: Jacob Lagacé), dominierte allgemein den ersten Abschnitt. Dass Landshut nach zehn Minuten ausglich, kam ein bisschen aus heiterem Himmel. Der von Jakob Mayenschein geschossene Puck kullerte Kaufbeurens Goalie Daniel Fießinger durch die Hosenträger. Eine gute Antwort hatte Joker-Kapitän Tyler Spurgeon, der in Überzahl einen Schuss von Lagacé zum 2:1 abfälschte (12.). Landshut glückte nach 14 Minuten aus kurzer Distanz der abermalige Ausgleich. Weil den Kaufbeurern 16 Sekunden vor der ersten Pause die 3:2-Führung durch John Lammers gelang, hätten sie eigentlich überlegen ins zweite Drittel gehen können.

Taten sie aber nicht. Die Landshuter glichen wieder aus und erzielten den Treffer zum 3:3 (21.). Das 4:3 für die Hausherren (28.) durch Samir Kharboutli war für Fießinger nicht zu verhindern. Die Gäste taten sich weiter schwer, jubelten aber wie im ersten Drittel kurz vor der Sirene. Diesmal waren noch 24 Sekunden im zweiten Abschnitt auf der Uhr, als sich Tomas Schmidt als Torschütze des 4:4 feiern ließ.

Marco Pfleger erzielt Landshuter Siegtor gegen den ESV Kaufbeuren

Auch das dritte Drittel begann mit einem schnellen Tor der Hausherren, diesmal war es Marco Pfleger, der aus kurzer Distanz traf (41.). Landshut spielte konzentriert und clever, während Kaufbeuren sich um die Balance zwischen nötiger Offensive und sicherer Defensive mühte, aber trotz enormer Druckphase direkt vor dem Ende kein Tor mehr schoss.

Tore: 0:1 Lagacé (2.), 1:1 Mayenschein (10.), 1:2 Spurgeon (12.), 2:2 Doremus (14.), 2:3 Lammers (20.), 3:3 Doremus (21.), 4:3 Kharboutli (38.), 4:4 Schmidt (40.), 5:4 Pfleger (41.)

0:1 Lagacé (2.), 1:1 Mayenschein (10.), 1:2 Spurgeon (12.), 2:2 Doremus (14.), 2:3 Lammers (20.), 3:3 Doremus (21.), 4:3 Kharboutli (38.), 4:4 Schmidt (40.), 5:4 Pfleger (41.) Strafminuten: Landshut 4, Kaufbeuren 2

Landshut 4, Kaufbeuren 2 Zuschauer: 3575.

