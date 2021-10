Der erste Sieg ist da! So lief das Debüt von ESVK-Trainer Tray Tuomie

Dem ESV Kaufbeuren gelingt mit einem knappen 4:3 gegen die Heilbronner Falken der erste Sieg. Und Tray Toumie ein erfolgreiches Debüt als neuer Trainer.

13.10.2021 | Stand: 08:16 Uhr

ESVK Trainer Tray Toumie konnte bei seinem Debüt an der Joker Bande wieder auf Stefan Vajs, John Lammers und Yannik Burghart zurückgreifen, musste dafür aber auf Branden Gracel verzichten, der wegen einer Oberkörperverletzung nicht mit nach Heilbronn reisen konnte. Im Tor stand damit wieder Stefan Vajs. Backup war Maximilian Meier.

Früher Führungstreffer für den ESVK - nach neun Minuten folgt der Ausgleichstreffer der Heilbronner Falken

Die Kaufbeurer kamen wieder gut in die Partie, was sich in der dritten Spielminute auch schon auf der Anzeigentafel bemerkbar machte. Markus Lillich verwandelte dabei einen Abpraller nach einem Drehschuss von John Lammers, der wohl auch noch von Tyler Spurgeon leicht abgefälscht wurde, welchen Arno Tiefensee dann im Kasten der Falken nur zur Seite abwehren konnte, zum frühen 0:1 Führungstreffer für die Joker.

Der ESVK brachte sich dann aber durch zwei schnelle Strafminuten wieder selbst in Bedrängnis und war so einem fünf gegen drei Powerplay für die Unterländer ausgesetzt. Diese nutzen die Falken dann auch sofort eiskalt aus. Stefan Vajs war gegen den Abschluss des ehemaligen NHL Profis Jeremy Williams machtlos, der nach zwei schnellen Pässen ohne Gegenwehr frei zum Abschluss kam. So stand es nach neun Minuten 1:1 Unentschieden.

Das weitere einfache Überzahlspiel der Heilbronner verteidgten die Joker dann aber gut. Der Führungstreffer der Falken kam dann aber allerdings auch schon in der elften Spielminute zustande. Judd Blackwater fäslchte dabei einen Schuss von Jeremey Williams unhaltbar zum 2:1 ab.

Joker kämpfen sich im zweiten Drittel zurück - vierter Treffer durch Strafe gegen Koziol verhindert

Im Zweiten Drittel zeigte sich die Mannschaft von Trainer Tray Tuoimie besser aufgestellt: In der 24. Spielminute konnten die Kaufbeurer dann auch schon ausgleichen. John Lammers bediente den mitgelaufenen Fabian Koziol perfekt und der 22 Jahre alte Verteiger hatte keine Mühe auf 2:2 zu stellen. Nur drei Minuten später konnte Tyler Spurgeon eine Druckphase der Joker zum 2:3 nutzen. Der Kapitän des ESVK düpierte Arno Tiefensee dabei nach einem angetäuschten Schuss aus etwas spitzem Winkel mit seinen Abschluss durch die Beinschoner des Torhüters.

Für Tray Toumie war das Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken ein erfolgreiches Debüt. Bild: ESVK Medienteam/PB

Der ESVK war in der Folge drauf und dran seinen vierten Treffer zu erzielen, wurde dann aber von einer Strafe gegen Fabian Koziol ausgebremst. Und wie soft in der noch jungen Spielzeit, kassierten die Kaufbeurer auch glatt einen Gegentreffer. Dieser war für ein Powerplay eher untypsich. Eine unübersichtliche Situation im Spielaufbau der Falken brachte die Scheibe kurz nach der blauen Linie in die Luft und vor die Heilbronner. Julian Lautenschlager hatte dann alleine vor Stefan Vajs mit einer gekonnten Körpertäuschung keine Mühe auf drei zu drei zu stellen. Pech hatten die Kaufbeurer, als Max Oswald einen Schuss an die Latte abfälschte und im Nachschuss an einem sehr starken Reflex von Arno Tiefensee scheiterte.

Erfolgreiches Debüt für Trainer Tray Toumie: "Endlich hat sich die Mannschaft auch für ihre harte Arbeit belohnt"

Auch im Schlussabschnitt zeigten die Allgäuer weiter eine starke Partie und vor allem den Willen, den ersten Sieg einzufahren. Absolute Großchancen waren auf beiden Seite lange nicht zu sehen, da beide Mannschaften vor allem in der Defensive gut standen. Schlussendlich konnten die Joker dann in der 44. Spielminute in Führung gehen. Florian Thomas nutzte dabei einen Bandenabpraller nach einem Schuss von Philipp Krauss zum spielentscheidenden Treffer aus

Zum Ende hin machten die Heilbronner mit einem sechsten Feldspieler auf den Eis, noch einmal Druck. Als Verteiger der Kaufbeurer tat sich dabei Max Oswald hervor: der Youngster verlor bei einen Schussblock die Kufe und konnte so nicht mehr skaten, schaffte es aber trotzdem sich wieder gut zu positionieren und weitere Schüsse zu blocken. Schlussendlich sicherte Stefan Vajs dem neuen Trainer Tray Tuomie mit starken Paraden in der Schlussphase den perfekten drei Punkte Einstand. Der neue ESVK Trainer Tray Toumie erklärt zum Spiel: „Die Mannschaft hat einen unglaublichen Charakter. Die Spieler haben in der Schlussphase unheimlich viele Schüsse geblockt und einen absoluten Siegeswillen gezeigt. Endlich hat sich die Mannschaft auch für ihre harte Arbeit belohnt.“ (Lesen Sie auch: ESV Kaufbeuren, ECDC Memmingen: Kritik wegen Corona-Regeln für Zuschauer)