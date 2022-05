Oberallgäuer Dennis Endras steht vor der Rückkehr zu den Augsburger Panthern

Die Augsburger Panther stehen offenbar vor der Verpflichtung von Dennis Endras. Dadurch würde sich für den Oberallgäuer Ex-Nationalkeeper ein Kreis schließen.

05.05.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Nach einer enttäuschenden Saison und dem Verpassen der Play-offs bauen die Augsburger Panther ihren Kader an den entscheidenden Stellen um. Der neue Trainer Peter Russell, der derzeit die englische Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Finnland (Start am 13. Mai) vorbereitet, dürfte dabei als erstes auf die Torhüter-Position blicken. Dort scheint inzwischen so gut wie sicher, dass mit Dennis Endras ein alter Bekannter ins Curt-Frenzel-Stadion zurückkehrt.

