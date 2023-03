Daria Gleißner will das Titel-Gefühl nochmals erleben

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen können ihren vierten Titel holen. Kapitänin Daria Gleißner berichtet, ob sie und ihr Team noch zu stoppen sind.

16.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen können am Wochenende in Mannheim ihren vierten deutschen Meistertitel nach 2016, 2018 und 2019 feiern. Nach zwei Heimsiegen am vergangenen Wochenende können die Indians-Frauen bereits im dritten Spiel alles klarmachen. Dieses findet am Samstag ab 16.45 Uhr in Mannheim statt. Bei einer Niederlage findet Spiel vier am Sonntag ab 11 Uhr statt. Bei allen bisherigen Titelgewinnen war Kapitänin und Nationalspielerin Daria Gleißner dabei. Im Interview mit unserer Redaktion blickt die 29-Jährige auf das bevorstehende Wochenende.

