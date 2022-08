Zittern ums Weiterkommen: Julian Zenger vor dem Aus bei der Volleyball-WM

DVV-Team um Julian Zenger aus Altusried bangt bei der WM nach Niederlage gegen Slowenien. Wovon das Weiterkommen abhängt.

31.08.2022 | Stand: 15:40 Uhr

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um Julian Zenger aus Muthmannshofen (bei Altusried) hat das dritte WM-Gruppenspiel gegen Slowenien klar mit 0:3 (16:25, 22:25, 17:25) verloren und waren dabei dem Vize-Europameister deutlich unterlegen.

Nach der zweiten Niederlage in der dritten Partie haben die deutschen Volleyballer das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand und müssen auf die Mithilfe der Konkurrenz hoffen, die erst am Mittwoch im Einsatz ist. Zenger, der für den italienischen Klub Kionene Padova spielt, stand in allen Partien in der Startaufstellung.

12.000 Zuschauer sehen Niederlage des deutschen Nationalteams

Nach der Pleite vor rund 12 000 Fans in Ljubljana gegen Co-Gastgeber Slowenien schließt der Bronze-Gewinner von 2014 seine Gruppe D als Dritter ab. Nur die ersten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Dritten ziehen ins Achtelfinale ein.

„Es ist schwierig, diplomatische Worte zu finden. Die ehrliche Antwort ist, dass wir nicht in der Lage sind, in einem gewissen Stresszustand unseren Volleyball zu spielen“, sagte Kapitän Lukas Kampa nach dem verlorenen WM-Gruppenfinale.