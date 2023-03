"Ultimative Belohnung": So reagiert Michael Eifert auf seinen Sensations-Erfolg

Gegenüber der AZ spricht Michael Eifert exklusiv über den bisher größten Erfolg seiner Box-Karriere. Warum dem Kampf gegen Pascal eine schlaflose Nacht folgt.

17.03.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Mit dem Punktsieg über den Kanadier Jean Pascal hat Boxer Michael Eifert aus Kempten den bisher größten Erfolg seiner Karriere eingefahren. Gegenüber unserer Redaktion gab Eifert am Freitagmorgen einen exklusiven Einblick in seine Gefühlslage: „Endlich – ich habe diesen Sieg so herbeigesehnt. Es ist die ultimative Belohnung nach der langen Vorbereitung“, sagte der 25-Jährige. „Die Stimmung ist natürlich gut. Ich bin aber vor allem erleichtert, dass unser Plan aufgegangen ist.“

