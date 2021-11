Die gebeutelten Wölfe - Kaufbeurens Gegner kommt nicht zur Ruhe

Der ESVK sollte am Sonntag gegen Selb spielen. Doch das Spiel wurde von den Oberfranken coronabedingt abgesagt – bei denen geht es seit Freitag turbulent zu.

09.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Drei Niederlagen hatte Aufsteiger VER Selb zuletzt kassiert – Coach Herbert Hohenberger sprach deshalb von einer „Lernphase“. Denn: „Die DEL2 ist ein riesengroßer Unterschied zur Oberliga“, sagte er vor dem Wochenende. An dem standen das Heimspiel gegen Bayreuth und die Partie beim ESV Kaufbeuren an. Da sollten endlich Punkte her. Doch dann wurden die Wölfe durch die Corona-Pandemie ordentlich gebeutelt: Mindestens vier Spieler seien erkrankt und beide Partien wurden abgesagt – und ein neuer Termin für das Spiel gegen den ESVK steht derzeit in den Sternen.

Am Freitagmorgen war die Eishockeywelt noch heil

Bis Freitagmorgen war die Eishockeywelt in Selb noch in Ordnung – alles bereit für den Kampf im Bezirk: „Eigentlich sollte es ein wunderbarer und stimmungsvoller Abend werden: Das Oberfrankenderby zwischen den Selber Wölfen und den Bayreuth Tigers in der DEL2. Beide Fanlager und die Akteure waren heiß auf die Partie. Alles war angerichtet für ein Eishockeyfest der Extraklasse“, teilte der Verein auf seiner Homepage voller Vorfreude mit. Und zwei Tage später sollte am frühen Abend die Partie in Kaufbeuren steigen. „Ich freue mich auf das neue Stadion und meinen Freund Tray Tuomi“, hatte Hohenberger erklärt. Zumal das Wochenende Chancen auf Punkte gab – wenn seine Mannschaft abgeklärter auf dem Eis wäre: „Für uns ist noch alles neu. Ich bin natürlich nicht zufrieden mit dem Start. Wir hätten viel mehr Punkte haben müssen, wenn wir cleverer agiert und gespielt hätten“, monierte der Coach.

Corona schlägt zu

Doch dann schlug Corona zu. Am Freitagmorgen fühlte sich ein Selber Spieler unwohl, weshalb der Vorstand die Ligenleitung informierte und alle Teammitglieder testen ließ – die Ergebnisse fielen negativ aus. Gesundheitsamt, Liga, der VER und Bayreuth wollten deshalb spielen lassen. Doch am frühen Abend die nächste Hiobsbotschaft: „Einer der Physiotherapeuten meldet, dass ein weiterer Spieler über Symptome klagt und ein sofort durchgeführter Schnelltest positiv ausgefallen war.“ Kurz danach erklärt der Mannschaftsarzt, „dass insgesamt vier Spieler Symptome zeigen und auch positiv getestet wurden“, berichtet der Verein. Nach Rücksprache mit allen Beteiligten wurde die Partie gegen 18.45 Uhr abgesagt.

Zweite Absage folgt sogleich

Und am Samstagmorgen teilen die Wölfe mit: „Die Partie ESV Kaufbeuren gegen unsere Selber Wölfe am Sonntag, 7. November, wird vorsorglich im Interesse einer sowohl für die Clubs als auch Fans planbaren Spieldurchführung verlegt. Die Entscheidung wurde einvernehmlich zwischen der DEL2 und beiden Clubs getroffen.“ Die Mitteilung hatte ESVK-Pressesprecher Philippe Bader da auch schon auf der Facebookseite der Joker veröffentlicht. Für die Kaufbeurer Spieler bedeutete das, nach der Niederlage in Ravensburg am Freitag, das übliche Training am Samstag: „Ganz normal und dann einen Tag früher frei“, erzählt Geschäftsführer Michael Kreitl.

Das Zeitfenster ist klein

Wann die Partie gegen die Wölfe nachgeholt wird, ist noch unklar. Am Wochenende steht eine Länderspielpause an. „Wahrscheinlich an einem Dienstag danach“, meint Kreitl. Allerdings müssen die Joker am 16. November in Bad Nauheim ran und das Spiel Selb gegen Bayreuth muss auch noch angesetzt werden, schränkt der Geschäftsführer die Möglichkeiten ein. Insofern fällt die Antwort von ESBG-Geschäftsführer René Rudorisch etwas blumig aus: „Derzeit befinden wir uns noch in der Aufarbeitung der Spielabsagen und der Terminierung der Nachholspiele. Sobald die Entscheidungen getroffen sind, werden wir diese kommunizieren.“

In der Erdgas Schwaben Arena gilt nun 2G

Da Kaufbeuren inzwischen als Corona-Hotspot eingestuft ist, gelten dort schärfere Hygienemaßnahmen: „Das bedeutet für die Erdgas Schwaben Arena ab 7. November bis auf Weiteres: Standard ist wieder die FFP2-Maske anstatt der medizinischen Gesichtsmaske – für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahre reicht die medizinische Schutzmaske. Und Zutritt nur noch für 2G – Geimpfte und Genesene – kein Zutritt mehr mit Test, auch nicht PCR-Test“, erklärt Dominik Petzka, Betriebsleiter Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren.

Neuer Termin steht in den Sternen

Doch für die Selber Löwen – deren Spieler übrigens alle geimpft sind – ist die Angelegenheit noch immer nicht vorbei: „Leider liegen uns immer noch nicht alle PCR-Testergebnisse vor, sodass wir noch nicht einmal die genaue Anzahl der Infizierten kennen“, erklärte Pressesprecher Oliver Opel am Montag. Am Dienstag dann die Gewissheit: „Nach den vier auffälligen Schnelltest-Ergebnissen vom Freitag unterzog sich die komplette Mannschaft unserer Selber Wölfe einem PCR-Test. Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse vor. Trotz einer Impfquote von 100 Prozent innerhalb von Mannschaft und Staff bestätigten sich leider sechs positive Fälle“, teilt Opel mit. Doch diese Erkenntnis bedeutet nun eher noch größere Ungewissheit – nämlich wann die Partie gegen den ESVK ausgetragen wird.