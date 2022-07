Ex-Tennisprofi Dieter Kindlmann steigt mit dem TC Kempten in die Landesliga auf

Die Herren 40 des TC Kempten holt den Titel in der Südliga 1. Angeführt wird die Mannschaft dabei von der einstigen Nummer 130 der Welt.

12.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wenn die ehemalige Nummer 130 der Welt beim TC Kempten aufschlägt, ist Spitzentennis garantiert. Ex-Profi Dieter Kindlmann hat die Herren 40 des TCK zur Meisterschaft in der Südliga 1 geführt.

In fünf von sieben Partien stand Kindlmann, auf dem Platz und gewann alle Einzel und Doppel. Aber auch der Rest des Teams spielte eine starke Saison. Die Folge: Der Aufstieg in die Landesliga 2. „Mit Dieter haben wir eine Macht auf Position eins. Auch die nächsten Positionen sind stark besetzt“, sagt Teamkollege und TCK-Sportwart Armin Meixner.

Unerwartete Niederlage gegen TSV Pfuhl

Den einzigen Dämpfer setzte es am vorletzten Spieltag in Pfuhl. Völlig unerwartet verloren die Kemptener 3:6. „Da waren wir verletzungs- und coronabedingt schlecht aufgestellt“, sagt Meixner. Allerdings war das nicht weiter schlimm, da die Kemptener das Spitzenspiel gegen den SSV Wildpoldsried am vergangenen Samstag ohnehin gewinnen mussten, um den Titel perfekt zu machen. Das gelang mit einem 8:1-Erfolg souverän.

Herren 40 peilen schon den nächsten Aufstieg an

Nach der Aufstiegsparty hat das Team nun schon die nächste Saison ins Auge gefasst: „Wir wollen noch eine Liga höher“, sagt Meixner. Auf Kindlmann kann das Team auf jeden Fall bauen. Seit 14 Monaten lebt und arbeitet der 40-Jährige in der Schweiz, wo er den Tennis-Nachwuchs auf die Profi-Karriere vorbereitet. „Deswegen kann ich nicht bei allen Spielen dabei sein. Der Job geht natürlich vor“, sagt der Ex-Coach von Angelique Kerber. Die Spiele beim TCK seien aber ein guter Grund, oft ins Allgäu zu kommen.

Was der Grund für Dieter Kindlmanns Engagement beim TC Kempten ist

Der Sport ist allerdings nicht der Grund für Kindlmanns Engagement beim TC Kempten. Auf dem Platz sei der Ex-Profi klar unterfordert. Vielmehr ist es die enge Freundschaft zum Klub-Präsidenten und Teamkollegen Christoph Allgaier. „Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal aktiv in einer Mannschaft spielen werde, aber die Truppe ist einfach cool und es freut mich, wenn ich meinen Teil zum sportlichen Erfolg des Teams beitragen kann“, sagt Kindlmann.

Lesen Sie auch

Tennis-Landesliga Zoff am Spielfeldrand: Darum kam es beim TC Fischen zum Streit

Lesen Sie auch: VfB Stuttgart schlägt Trainingslager im Westallgäu auf

Die weiteren Meisterteams des TCK

Herren 50 (Landesliga 2) Die Mannschaft sicherte sich am vorletzten Spieltag vorzeitig den Meistertitel. Mit einem 9:0 beim TTC Füssen ließ die Truppe nichts anbrennen und geht ungeschlagen in das letzte Saisonspiel gegen den TC Tutzing am kommenden Wochenende.





Die Mannschaft sicherte sich am vorletzten Spieltag vorzeitig den Meistertitel. Mit einem 9:0 beim TTC Füssen ließ die Truppe nichts anbrennen und geht ungeschlagen in das letzte Saisonspiel gegen den TC Tutzing am kommenden Wochenende. Herren (Südliga 2) Sieben Spiele, sieben Siege. Damit ist die erste Männermannschaft souverän Meister geworden und schlägt kommende Saison in der Landesliga 2 auf.





Sieben Spiele, sieben Siege. Damit ist die erste Männermannschaft souverän Meister geworden und schlägt kommende Saison in der Landesliga 2 auf. Herren II (Südliga 4) Ebenso wie die erste Mannschaft holte sich die Reserve den Titel souverän ohne Punktverlust. Belohnt wird das mit dem Aufstieg in die Südliga 3.





Ebenso wie die erste Mannschaft holte sich die Reserve den Titel souverän ohne Punktverlust. Belohnt wird das mit dem Aufstieg in die Südliga 3. Herren 30 (Südliga 2) Nur fünf Duelle gaben die 30er heuer ab. Die anderen 40 Spiele gewann das Team. Nächste Saison schlagen sie eine Liga höher auf.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.