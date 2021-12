"Glücksgriff": Dominik Ochmann kommt aus Lindau zum ESC Kempten

ESC-Trainer Carsten Gosdeck begrüßt Dominik Ochmann in Kempten. Warum sich der Trainer so über den Neuzugang freut aus Lindau freut.

01.12.2021 | Stand: 13:12 Uhr

Für Carsten Gosdeck, Trainer des Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten, ist die Verpflichtung von Dominik Ochmann ein „echter Glücksgriff“. Der Verteidiger kommt vom Oberligisten EV Lindau. „Ich bin mehr als glücklich darüber, dass wir Dominik in unserem Team haben. Unter normalen Bedingungen wäre so eine Verpflichtung in der Bayernliga gar nicht möglich“, sagte Gosdeck. „Wir freuen uns auf einen spielstarken Verteidiger, der vor allem auch mit seinen Schlagschüssen von der blauen Linie für Gefahr sorgt.“

Ochmann hatte vor kurzem seinen Vertrag bei den Lindauern aufgelöst, da er seinen Beruf und den großen Zeitaufwand in der Oberliga nicht mehr unter einen Hut brachte. Wie der zweite ESC-Vorsitzende Marcus Kubena erst kürzlich bestätigte, war der Verein auf der Suche nach einem deutschen Verteidiger.

Bilderstrecke

Der Kader des Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten

1 von 22 Cheftrainer Carsten Gosdeck gibt beim ESC seit Sommer 2019 den Ton an. Bild: Ralf Lienert Cheftrainer Carsten Gosdeck gibt beim ESC seit Sommer 2019 den Ton an. Bild: Ralf Lienert 2 von 22 Co-Trainer Markus Russler unterstützt Gosdeck an der Bande. Bild: Patrick Gomolka (Archiv) Co-Trainer Markus Russler unterstützt Gosdeck an der Bande. Bild: Patrick Gomolka (Archiv) 3 von 22 Darian Sommerfeld ist einer von drei Torhütern bei den Sharks. Bild: Ralf Lienert Darian Sommerfeld ist einer von drei Torhütern bei den Sharks. Bild: Ralf Lienert 4 von 22 Stürmer Philipp Zeiske trägt die Nummer 26. Bild: Ralf Lienert Stürmer Philipp Zeiske trägt die Nummer 26. Bild: Ralf Lienert 5 von 22 Maximilian Hermann hat in den ersten fünf Saisonspielen drei Assists beigesteuert. Bild: Ralf Lienert Maximilian Hermann hat in den ersten fünf Saisonspielen drei Assists beigesteuert. Bild: Ralf Lienert 6 von 22 Toni Plath stürmt ebenfalls für die Sharks. Bild: Ralf Lienert Toni Plath stürmt ebenfalls für die Sharks. Bild: Ralf Lienert 7 von 22 Verteidiger Philip Kohler trägt die Nummer 44 bei den Kemptenern. Bild: Ralf Lienert Verteidiger Philip Kohler trägt die Nummer 44 bei den Kemptenern. Bild: Ralf Lienert 8 von 22 Nummer 19 Noah Keller wurde in den ersten fünf Partien vier mal auf die Strafbank geschickt. Bild: Ralf Lienert Nummer 19 Noah Keller wurde in den ersten fünf Partien vier mal auf die Strafbank geschickt. Bild: Ralf Lienert 9 von 22 Die deutsche Nationaltorhüterin Jennifer Harß ist eine feste Größe im Team der Sharks. Die Füssenerin spielt seit 2020 beim ESC. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Die deutsche Nationaltorhüterin Jennifer Harß ist eine feste Größe im Team der Sharks. Die Füssenerin spielt seit 2020 beim ESC. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 10 von 22 Sharks-Verteidiger Mauro Seider hat die 91 auf dem Rücken. Bild: Ralf Lienert Sharks-Verteidiger Mauro Seider hat die 91 auf dem Rücken. Bild: Ralf Lienert 11 von 22 Goalie Danny Schubert teilt sich die Position mit Jennifer Harß und Darian Sommerfeld. Bild: Ralf Lienert Goalie Danny Schubert teilt sich die Position mit Jennifer Harß und Darian Sommerfeld. Bild: Ralf Lienert 12 von 22 Wayne Lucas ist einer der torgefährlichen Verteidiger im ESC-Team. Bild: Ralf Lienert Wayne Lucas ist einer der torgefährlichen Verteidiger im ESC-Team. Bild: Ralf Lienert 13 von 22 Maximilian Schäffler ist einer der Kemptener Topscorer. In den ersten fünf Spielen erzielte er vier Tore und zehn Assists. Bild: Ralf Lienert Maximilian Schäffler ist einer der Kemptener Topscorer. In den ersten fünf Spielen erzielte er vier Tore und zehn Assists. Bild: Ralf Lienert 14 von 22 Eugen Scheffer ist einer der erfahrensten Verteidiger bei den Sharks. Bild: Ralf Lienert Eugen Scheffer ist einer der erfahrensten Verteidiger bei den Sharks. Bild: Ralf Lienert 15 von 22 Stürmer Alexander von Sigriz läuft mit der Nummer 21 auf. Bild: Ralf Lienert Stürmer Alexander von Sigriz läuft mit der Nummer 21 auf. Bild: Ralf Lienert 16 von 22 Anton Zimmer ist ebenfalls Stürmer beim ESC. Bild: Ralf Lienert Anton Zimmer ist ebenfalls Stürmer beim ESC. Bild: Ralf Lienert 17 von 22 Der Finne Joonas Huovinen ist neben Schäffler der beste Scorer in den Reihen des ESC. Bild: Ralf Lienert Der Finne Joonas Huovinen ist neben Schäffler der beste Scorer in den Reihen des ESC. Bild: Ralf Lienert 18 von 22 Stürmer Lars Grözinger trägt die Nummer 93. Bild: Ralf Lienert Stürmer Lars Grözinger trägt die Nummer 93. Bild: Ralf Lienert 19 von 22 Fabian Gmeinder spielt seit der Saison 2018/2019 für das Kemptener Team. Bild: Ralf Lienert Fabian Gmeinder spielt seit der Saison 2018/2019 für das Kemptener Team. Bild: Ralf Lienert 20 von 22 Nikolas Oppenberger spielte bereits für mehrere Allgäuer Teams, darunter der EV Füssen und der EV Lindau. Bild: Ralf Lienert Nikolas Oppenberger spielte bereits für mehrere Allgäuer Teams, darunter der EV Füssen und der EV Lindau. Bild: Ralf Lienert 21 von 22 Timo Schirrmacher kam vor der Saison vom VfE Ulm/Neu-Ulm zum ESC Kempten. Bild: Patrick Gomolka Timo Schirrmacher kam vor der Saison vom VfE Ulm/Neu-Ulm zum ESC Kempten. Bild: Patrick Gomolka 22 von 22 Daniel Rau ist einer der Dauerbrenner in der ESC Verteidigung. Bild: Ralf Lienert Daniel Rau ist einer der Dauerbrenner in der ESC Verteidigung. Bild: Ralf Lienert 1 von 22 Cheftrainer Carsten Gosdeck gibt beim ESC seit Sommer 2019 den Ton an. Bild: Ralf Lienert Cheftrainer Carsten Gosdeck gibt beim ESC seit Sommer 2019 den Ton an. Bild: Ralf Lienert

Bei Ochmann wurden die Verantwortlichen des ESC nun fündig. Der 29-Jährige bringt Erfahrung und Offensivpower mit. Ausgebildet wurde der gebürtige Münchener in Erding und Rosenheim. Von 2012 bis 2018 spielte Ochmann in der Oberliga Nord unter anderem für Hamm, Neuwied, Duisburg und Essen.

2018 wechselte der Verteidiger zum EV Lindau. Für die Islanders absolvierte Ochmann 142 Partien (23 Tore, 48 Assists). Insgesamt kommt er auf 438 Oberligaspiele (211 Scorerpunkte, 281 Strafminuten). Ochmann wird beim ESC Kempten das Trikot mit der Nummer 72 tragen.

Lesen Sie auch: Zwangspause des ESC Kempten ist vorbei

Lesen Sie auch