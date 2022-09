RSC-Radfahrer nutzen den Heimvorteil beim Kriterium aus

Andreas Mayr und Dario Rapps vom RSC Kempten überzeugen beim Heimrennen. Auch Olympiasiegerin Franziska Brauße wird ihrer Favoritenrolle gerecht.

28.09.2022 | Stand: 13:51 Uhr

Er wollte die Lederhose – und er bekam sie. Andreas Mayr vom RSC Auto Brosch Kempten sicherte sich den Sieg bei seinem Heimspiel. Der RSC-Athlet gewann das Kemptener Stadtkriterium über 75 Runden (60 Kilometer) vor seinem Teamkollegen Dario Rapps und Fabian Danner (Team 54x11). Damit sicherte sich Mayr auch die ausgelobte Lederhose für den Sieger des Kriteriums.

Schon die erste Wertung des Rennens durch die Kemptener Innenstadt entschied Mayr für sich. Danach bildete sich eine zehnköpfige Spitzengruppe, in der mit Mayr, Rapps, Michael Wasserrab und Tim Schlichenmaier gleich vier RSC’ler vertreten waren. Die Kemptener Fahrer stellten damit ihre gute Form auch beim Heimrennen unter Beweis. Mayr entschied in der Folge vier weitere Wertungen für sich und lag mit 28 Punkten uneinholbar in Führung. Mehrere Attacken des Pfronteners Oliver Mattheis (Rad-Union Wangen) und Claudius Wetzel (Wheelsport Metropol Racing) in den letzten 15 Runden blieben erfolglos. Wasserrab, Schlichenmaier, Jonas Schmeiser, Jan Dieteren und Steffen Greger belegten die Plätze 6, 9, 12, 17, 18 und 24.

Olympiasiegerin Franziska Brauße gewinnt das Frauenrennen

In der gleichzeitig ausgetragenen Wertung der Amateure überraschte Dominik Beerbaum vom RSC mit Platz zwei hinter Paul Schudde (Equipe Stuttgart-Vaihingen) und vor Maximilian Langhans (Bikestore Racing). Fabian Walk belegte Rang 7.

Der erwartete Start/Ziel-Sieg gelang Olympiasiegerin Franziska Brauße (Ceratizit-WNT Pro Cycling Team) im Frauenrennen. Sie gewann mit Rundengewinn vor Pia Kummer (RSV Frisch-Auf Öschelbrunn) und Elisa Sassmann (Colonia Kids Women). Sabrina Zwick wurde punktgleich Vierte. (skü)