Machen die Äbte ihrem Chef bei der DTM in Österreich ein Geburtstagsgeschenk?

Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier feiert seinen 46. Geburtstag beim DTM-Rennen am Red-Bull-Ring. Für die Kemptener Fahrer geht es noch um die Meisterschaft.

22.09.2023 | Stand: 15:22 Uhr

An diesem Wochenende startet der Kemptener Rennstall Abt Sportsline auf dem Red Bull Ring in der Steiermark zu zwei Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Mit dabei ist Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier, der dort seinen 46. Geburtstag feiert. Dazu wollen ihm die Fahrer Kelvin van der Linde und Ricardo Feller möglichst Erfolge schenken.

Für die Äbte geht es am vorletzten DTM-Wochenende der Saison um die Weichenstellung für die Meisterschaft. In der Fahrer- und Teamwertung liegen die Allgäuer mit je 31 Punkten Rückstand auf Platz drei. Für die Fahrer sind pro Rennen noch 28 Punkte zu holen, für die Teams 50.

Streckenführung am Red-Bull-Ring kommt Abt nicht entgegen

Kelvin van der Linde kommt ausgeruht zum Rennplatz. Er hat direkt nach dem Sachsenringrennen mit seinen Eltern und seinem Bruder Sheldon (er startet für BMW) eine Woche Urlaub in Kroatien gemacht. Anschließend ging es zu Motorsportdirektor Martin Tomczyk, der seine beiden Fahrer auf dem Weg nach Spielberg zum Abendessen eingeladen hatte. „Am Mittwoch sind wir dann noch gemeinsam gewandert“, sagte Tomczyk. „Besser kann man nicht runterkommen, ehe es am Red Bull Ring wieder hektisch wird.“ Er bremst aber die Erwartungen: „Leider ist unsere Vorfreude etwas getrübt, weil unser Fahrzeugkonzept nicht ganz so gut zur Strecke passt. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir aufgeben. Wir wollen die Meisterschaft offenhalten und Ende Oktober in Hockenheim um beide Titel kämpfen.“

Ricardo Feller liegt dabei als Dritter bestens im Rennen und würde bei einem Titelgewinn mit gerade einmal 23 Jahren in die Fußstapfen von Laurent Aiello (DTM-Champion 2002), Mattias Ekström (DTM-Champion 2004 und 2007) sowie Timo Scheider (DTM-Champion 2008 und 2009) treten. „Ich fahre immer gerne in die Steiermark, auch wenn es von mir zu Hause in der Schweiz ganz schön weit ist. Ich mag auch die Strecke, aber mit den langen Geraden sind wir am Red Bull Ring normalerweise chancenlos. Aber vielleicht geschieht ja ein Wunder.“ „In der Vergangenheit war das leider keine Audi-Strecke,“ bestätigt Teamkollege Kelvin van der Linde. „Ich hoffe, wir haben diesmal bessere Chancen.“ Darauf hofft auf Abt-Sportmarketingchef Harry Unflath, der unter anderem den österreichischen Skihelden Marcel Hirscher im Renntaxi zu Gast hat.

Pro Sieben zeigt die Rennen am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr live.

