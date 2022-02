ECDC Memmingen erringt einen Sieg, der nicht allen Spaß bereitet

Wer das 7:4 der Indians gegen Landsberg nicht gesehen hat, hat etwas verpasst – in jeglicher Hinsicht. Warum der ECDC Unterlagen für die DEL2 hinterlegt hat.

Als Mitglied der Spitzengruppe in der Oberliga Süd haben die Memminger Indians fristgerecht die erforderlichen Unterlagen für die DEL2 eingereicht. Zusätzlich wurde auch die vorgeschriebene Kaution in Höhe von 25.000 Euro hinterlegt. Dieser Vorgang ist Voraussetzung, um in den anstehenden Play-offs als aufstiegsberechtigt zu gelten. ECDC-Vorsitzender Helge Pramschüfer sagt: „Wir wollen uns keine Möglichkeiten verbauen, auch wenn für einen sportlichen Aufstieg noch viele Siege in den Play-offs eingefahren werden müssten. Diese Bewerbung ist auch ein Zeichen an alle Sponsoren und Fans, dass wir im Hintergrund hart an der Zukunft des Memminger Eishockeys arbeiten.“