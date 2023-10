Memminger Indians gewinnen Derby gegen Lindau mit 6:4

Mit 6:4 gewinnt der ECDC Memmingen am Freitagabend gegen Lindau. Dabei führten kurzzeitig die Islanders.

28.10.2023 | Stand: 09:02 Uhr

Der ECDC Memmingen setzte sich am Freitag in Memmingen im Derby gegen den EV Lindau mit 6:4 durch. Linus Svedlund brachte die Indians früh in Führung, aber die Islanders schlugen zurück - mit zwei Treffern von Damian Schneider und Niclas Strodel.

ECDC Memmingen siegt im Derby gegen Lindau

Matej Pekr glich vor der ersten Drittelpause aus. Im zweiten Drittel legten die Indians mit Toren von Tobias Meier und Milan Pfalzer vor, doch die Islanders hielten sich im Spiel. Im letzten Drittel erhöhte Edgars Homjakovs auf 5:3, doch die Indians kamen auf 5:4 heran. Den Sieg für die Indians machte dann Valentin Busch in der letzten Spielminute zum 6:4 perfekt.

Mehr über den ECDC Memmingen und zum Eishockey im Allgäu erfahren Sie in unserem Podcast: "Stockcheck"